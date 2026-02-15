原日出子、手料理ズラリのホームパーティー公開「テーブルもメンバーも華やか」「お料理の豪華さに驚いた」の声
【モデルプレス＝2026/02/15】女優の原日出子が2月14日、自身のInstagramを更新。ホームパーティーの様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】66歳ベテラン女優「テーブルもメンバーも華やか」手料理並ぶホームパーティーの様子
原は「昨夜のホームパーティー 持ち寄ったお料理も豪華だけどメンバーも豪華 楽しい夜でした」とつづり、テーブルを囲む豪華な顔ぶれとの集合写真を投稿。「昨年たくさんの演劇賞を受賞された村井ご夫妻のお祝いと 節分にお誕生日を迎えた節ちゃんのお誕生日もお祝いしました」と、ダブルでおめでたい報告も添えた。
また、皆で持ち寄った色鮮やかな料理も公開。サラダや、焼き野菜、焼きえび、タコのサラダ、グラタン、鶏の手羽煮、スパニッシュオムレツ、ぶどうの白和え、煮物、巻きずしなど、豪華なラインナップを披露している。「楽しい時間はいつもあっという間です。皆様美味しい料理をありがとうございました」と感謝の言葉を記している。
この投稿に「お料理の豪華さに驚いた」「美味しそうな食卓」「みんないい表情」「素敵な会だったんですね」「皆さん料理上手すぎる」「テーブルもメンバーも華やか」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆原日出子、皆で持ち寄った料理でホームパーティ
◆原日出子の投稿に反響
