尾碕真花、完全撮り下ろし卓上カレンダー決定 大阪・東京でのお渡し会も開催【コメント】
【モデルプレス＝2026/02/15】女優の尾碕真花が『卓上 尾碕真花 2026.4-2027.3カレンダー』（株式会社わくわく製作所）を3月21日に発売決定。あわせて、 大阪・東京でのお渡し会も開催されることがわかった。
完全撮り下ろしとなっている今作のテーマは「6 Color」。それぞれテーマカラーを決め、色鮮やかな6着の衣装ごとに表情や佇まい、溢れる魅力を収めた珠玉の1冊。凛とした表情から無邪気な笑顔まで、カットごとに印象が変わり、ページをめくる度に新しい一面に出会える作品に仕上がっている。
また、発売を記念したイベントが3月20日に大阪・梅田、3月28日に東京・渋谷にて開催されることも決定している。
カレンダー発売にあたり、尾碕は「今年もカレンダーを出させていただくことが決定しました！今回のカレンダーは各色ごとに表情や温度感の違う私を楽しんでいただけると思います。また、初めて大阪でもお渡し会を開催できるとの事でとても嬉しいです。沢山の方に届きますように！」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
商品名：卓上 尾碕真花 2026.4-2027.3カレンダー
仕様：A5・28P（卓上タイプ）
発売予定日：3月21日（土）
◆尾碕真花、卓上カレンダー決定
◆商品情報
