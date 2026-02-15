1児の母・木村文乃、夫の分だけ“ちゃちゃっと”作った献立披露「しょうが焼きはやっぱりナスを入れたい」こだわりメニューに反響「真似したい」「全部美味しそう」
【モデルプレス＝2026/02/15】女優の木村文乃が2月14日、自身のInstagramを更新。栄養バランスの取れた和食メニューを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】1児の母・38歳女優「理想の食卓」ナス入り生姜焼きメインの夫用ご飯
木村は「ナス入りしょうが焼き」「キャベ千サラダ、マヨ」「シンプルだし巻き」「小松菜とトマトのおひたし」「めかぶ」「白菜としめじのおみそ汁」「炊きたて麦ごはん」とつづり、彩り豊かで美しい食卓の様子を公開。「本当はもっと違うメニュー考えてたけど私が全然食欲なくて」と、夫の分だけのため「ちゃちゃっと出来る献立に」と明かした。さらに「しょうが焼きはやっぱりナスを入れたい 次はナスの存在感出す切り方にしてみよう」と、美味しさを追求するストイックな一面ものぞかせている。
また、愛娘のための可愛らしいワンプレートご飯も公開。同日に更新したストーリーズでは「今日はなんだかモリモリ食べてくれました！」と伝え、「最近全然食べてなかったから帳じり合わせに来てるのかな？」と推測をつづっている。
この投稿に「なんておしゃれなしょうが焼き定食」「理想の食卓」「ナス入りしょうが焼き、真似したい」「迷彩ブラウニー美味しくて良かった」「全部美味しそう」「いくらでも食べられそう」といった反響が集まっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
