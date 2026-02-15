紅蘭、“100坪超”豪邸キッチンで愛娘とお菓子作り「キッチン広すぎてびっくり」「美人母娘すぎる」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/02/15】モデルの紅蘭が2月12日、自身のInstagramを更新。自宅キッチンで長女とバレンタイン用スイーツを作る様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】草刈正雄の美人娘「すべてが規格外」“現金一括購入”億超え自宅で娘とお菓子作り
紅蘭は「Happy Valentine だいすきなイベントのひとつ！！ とりあえずお菓子作りやっとくよね」とつづり、長女とチョコレートクッキー作りを楽しむ様子を動画で公開。2024年に現金一括で購入したという、数億円超えの高台の100坪以上の豪邸にある広々としたキッチンでの母娘の姿を披露した。
2人が自由に踊れるほどの広さのキッチンで、広瀬香美の『ゲレンデがとけるほど恋したい』の曲に合わせて踊りながらお菓子を作り、「いつまで一緒にやろーって言ってくれるかな」「全力で楽しんでいるのは私の方かも」と記している。体にフィットした赤いワンピースを着た紅蘭と、赤に白ドットが入ったトップスにグレーのパンツスタイルの長女が、仲良く作業する姿が印象的な、微笑ましい投稿となっている。
この投稿には「歌って踊って可愛すぎる母娘で最高」「すべてが規格外」「キッチン広すぎてびっくり」「台所だけで自分の部屋より広い」「部屋も服も母娘も全部おしゃれ」「美人母娘すぎる」「仲良しでめちゃ楽しそう」などの反響が寄せられている。
紅蘭は2018年7月、事実婚状態のラッパー・RYKEY（リッキー）との間に第1子を妊娠したことを公表し、同年12月に長女を出産。しかし2019年7月、RYKEYが逮捕されたとの報道が出たことにより、パートナーとの別れを報告していた。（modelpress編集部）
◆紅蘭、愛娘と楽しむバレンタイン
◆紅蘭の投稿に反響
