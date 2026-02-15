２月１５日の京都２Ｒ新馬戦（ダート１２００メートル）はクリストフ・ルメール騎手が乗ったハノハノ（牝３歳、栗東・奥村豊厩舎、父モーリス）が勝利したが、勝ちタイムは、１分１５秒５（良）と時計を要する決着だった。

京都のダート１２００メートルで行われた新馬戦に限ると、１分１５秒５以上の時計がかかったのはこれが１４例目（データが残っている１９８７年以降）で、２０１０年１１月２７日にメイショウツガルが勝った新馬戦の勝ち時計、１分１５秒７以来の久々の珍しい記録となり、１分１５秒５は、１２位タイの遅い時計だ。

もっとも、冬場のダートは乾燥や凍結防止剤などの影響で、時計がかかる傾向にある。１４例のなかで６例が２月に記録されている。

ちなみに、過去の京都ダート１２００メートルの新馬戦で一番「遅い」決着が２０００年１１月１１日の京都５Ｒで、勝ったテイエムメガロの勝ちタイムは１分１６秒７もかかっている。

今日のハノハノが勝ったレースは、前半も３７秒６とかかっていた。今後、この新馬戦を走った馬たちがどんな成長をみせていくか注目したい。