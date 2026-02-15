見てるだけで癒やされる！　サーティワン、サンリオキャラクターズのひなだんかざり販売スタート

B‐R サーティワン アイスクリームは、2026年2月15日〜3月3日まで「サーティワンのひなまつり 2026」を実施します。

■サンリオキャラクターズがかわいいひなだんかざりで登場

今年のひなまつりは、昨年初登場し大好評だったサンリオのキャラクターたちのひなだんかざりが、さらに豪華になって登場します。

スモールサイズのアイスクリーム5コと、ホイップクリームとカラースプレー、キャラクターのチョコレートを飾った、この時期だけのサンリオキャラクターズのひなだんかざり。

おひなさまは十二単をまとったハローキティ、おだいりさまは今年初登場のシナモロールです。三人官女は、マイメロディとクロミ、サーティワン初登場の元気なウサギの女のコ、ウサハナが並びます。

ひなだんは、パステルカラーにお花と和柄がちりばめられた春らしいデザイン。さらに、五人囃子にはポムポムプリン、タキシードサム、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、ハンギョドンも台紙で登場します。

かわいいBOXでお持ち帰りして、ひなまつりをお祝いしてみてはいかがでしょうか？

■商品概要

商品名：サンリオキャラクターズ ひなだんかざり

価格：2,400円

予約期間：2026年2月2日10時〜3月2日20時

お渡し期間：2026年2月15日〜3月3日

公式サイト：https://www.31ice.co.jp/

（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663805

（フォルサ）