つい食べすぎてしまう冬にピッタリ！「海藻」のヘルシーなおやつ3選
【画像を見る】おやつとしてはもちろん、きゅうりと合わせて一品に！「北海道歯舞産の酢昆布」
寒い季節は家で過ごす時間が増えて、つい間食が増えがち。お正月に食べ過ぎた分を戻すのが大変…と感じている方も多いのでは。そんな時に取り入れやすいのが「海藻のおやつ」。低カロリーで食物繊維も豊富だから、無理なく続けられるのがうれしいポイントです。昆布やわかめを食べやすく加工した、おいしくて家族にもシェアしやすいおやつをご紹介します。
海と太陽＜わかめせんべい140g＞
1,200円（税込み）
ぱりぱりの甘辛いワカメとたっぷりまぶされたゴマが絶妙なハーモニー。ヘルシーなおやつとして、喜ばれます。お腹周りが気になる方にもおすすめ！ お酒のおつまみにも人気です。
■歯舞産の昆布を熟成！食物繊維でおいしく腸活
北海道歯舞産の酢昆布 4袋
1,728円（税込み）
温度と湿度を管理した蔵で2年寝かせ、うまみが増した北海道歯舞産の昆布を調味し、さらに3カ月熟成。もっちりした食感と、まろやかな酸味はヘルシーなおやつにぴったり！
昆布＋酢がダブルでおなかの健康をサポート
昆布は水溶性食物繊維と不溶性食物繊維が豊富。酢には胃の消化液の分泌を促す働きもあり、うれしい！
やわらかくまろやかな酢昆布なので、きゅうりと、好みでしょうゆと合わせるだけで、あっという間においしい一品に。
編集部が試してみた！
高級感のある味わいです
ふっくらやわらかく、厚みもあって食べ応え満点。おいしい緑茶をいれて一緒に楽しみたいです。（商品担当・S）
大きいのにやわらか！
口に入れた瞬間、ふわっとした食感が広がり、1枚が大きいのにそのやわらかさにびっくり。おでんなどの昆布より断然やわらかく、わかめと昆布の中間くらいの食感です。酢加減も酸っぱすぎず、かすかな甘みも感じられておいしいです。（編集担当・A）
■一度食べるとクセになる
おやつ昆布 昆布逸品 72g×3袋
1,680円（税込み）
やさしい上品な甘さで奥深い味わいの昆布の高級珍味。何層にも重ねた昆布には、特製タレがたっぷりと染みわたりしっとりしています。プレーン、うめ、山わさびの3種類の味から３つを選べてこの値段。組み合わせは自由です！
＊ ＊ ＊
増えた体重を戻したいのに、なかなか間食がやめられない人にピッタリ！おやつを食べながら腸活しましょう。
文＝徳永陽子