「代表に呼ばれるかも」欧州で今季リーグ戦４点目！ 27歳日本人MFの先制弾にファン注目「流石の決定力」「ゴール量産しそう」
ヘントに所属する伊藤敦樹が、今季リーグ戦４ゴール目を記録した。
現地２月14日に開催されたベルギーリーグ第25節で、伊藤と今冬にチェコ１部のスラビア・プラハから期限付き移籍で加入した橋岡大樹が所属するヘントは敵地でシャルルロワと対戦。３−２で勝利した。
この一戦に先発した伊藤は11分に先制点を奪う。敵陣ボックス内で味方のクロスに右足のダイレクトで合わせる。シュートは相手に当たったものの、ゴールに吸い込まれた。
この試合を中継した『DAZN』の公式Xが、「３列目からの積極果敢な飛び出し」などと綴り、得点シーンを公開。SNS上では「流石の決定力」「ナイス先制点」「決定力高いな」「代表に呼ばれるかも」「調子いいな」「敦樹、成長しているね」「今後もゴール量産しそう」「W杯あるんじゃないか」といった声が上がった。
27歳MFの活躍もあり、ヘントはリーグ戦３試合ぶりの白星を掴んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「決定力高いな」「調子いいな」など反響！ 伊藤敦樹の先制弾
