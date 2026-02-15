吉沢悠、ハリー・ポッター役カムバック 「ルーモス！」で客席が光で埋め尽くされ、幻想的な景色
俳優・吉沢悠が14日、TBS赤坂ACTシアターで舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』のハリー・ポッター役にカムバックした。
【写真】吉沢亮を祝福の「ルーモス！」→客席が光で埋め尽くされ、幻想的な景色
舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』は、小説の最終巻から19年後、父親になった37歳のハリー・ポッターとその息子・アルバスの関係を軸に描かれる新たな冒険物語。2016年7月のロンドン初演以降世界中で多くの演劇賞を獲得。国内でも第30回読売演劇大賞の選考委員特別賞、第48回菊田一夫演劇大賞を受賞するなど高く評価されてきた。2022年に開幕した東京公演は、総観客数130万人を突破、さらに通算1400回公演を達成した。
14日の公演は、3rdシーズンでハリー・ポッター役を熱演した吉沢のカムバック初日となった。カーテンコールでは、ロン・ウィーズリー役の関町知弘（ライス）が進行役を務め、吉沢のカムバックを祝福した。
また、ダンブルドア役の市村正親による「ルーモス！（光を灯す呪文）」の掛け声で、観客が一斉にスマートフォンのライトを点灯するフォトセッションも実施。客席が光で埋め尽くされ、幻想的な景色が広がった。
さらに、「カムバック記念」として、吉沢ハリーの新ビジュアルポストカードが来場者全員に配布され、ファンにとっても忘れられない一日となった。
吉沢のハリー・ポッター役としての出演は、2026年2月から5月までの予定。
