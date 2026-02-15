道枝駿佑＆生見愛瑠、互いを「みちお」「めるお」呼び？『CanCam』表紙で“みちめる”コンビが接近ショット
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑とモデルで俳優の生見愛瑠が、20日発売のファッション雑誌『CanCam』4月号（小学館）特別版に登場する。映画『君が最後に遺した歌』（3月20日公開）で、主人公・春人を演じる道枝と、ヒロイン・綾音を演じる生見の“みちめる”コンビがパステルカラーの春色エモコーデを披露する。
【別カット】カッコイイ…花を手に持つ道枝駿佑
ぎゅっと寄り添うふたりの口元には一輪の花が。キュートでいてどこか儚げなふたりが、恋する春の予感を届ける。中ページでも、花と共に多彩な表情をたっぷりと撮り下ろし。「希望」「穢れなき心」などの花言葉を持つ白のガーベラでそっと片目を覆った道枝の接近ショットなど、普段のファッションシューティングとはひと味違ったビジュアルに注目だ。
さらに、淡いムードから一転してモードなブラックスタイルも披露してくれたふたり。洗練された大人の佇まいから、茶目っ気たっぷりのおそろいのポーズまで。息がぴったり合ったツーショットの数々が掲載される。
今回の映画で初共演となった2人はもともと、ともに人見知りするタイプ。10年におよぶラブストーリーを演じるために、距離を縮めたきっかけを聞くと「お互い呼び合うあだ名を決めたこと。私から『みちお』って呼んでいいですか？って言いました。今はもう呼べないけど（笑）」（生見）「『私のことはなんて呼びますか？』って聞かれて、『めるる』って言ったら、『めるおでしょ』って」（道枝）と、ほほ笑ましいエピソードが飛び出した。
特集では、そんな“みちめる”コンビの関係性に迫るほんわかクロストークをたっぷりと展開。お互いの似ているところ、似ていないところ、羨ましいところなどを本音でどんどん語り合ってもらったほか、映画についての話題も存分に披露している。
また、ふたりのシンクロ度を測る「究極の2択QUESTION！」のコーナーも。歌や詩をテーマに10年のラブストーリーを描く映画にちなみ、「好きになるのは誰にでも優しい人？自分だけに優しい人？」「欲しい才能は、どんな楽器でもすぐ弾ける？どんな歌でもすぐ歌える？」など10の質問に回答。お互いに人見知りで、どことなく流れる空気感も似ているふたりの、意外と？やっぱり？な結果はぜひ誌面にて。
【別カット】カッコイイ…花を手に持つ道枝駿佑
ぎゅっと寄り添うふたりの口元には一輪の花が。キュートでいてどこか儚げなふたりが、恋する春の予感を届ける。中ページでも、花と共に多彩な表情をたっぷりと撮り下ろし。「希望」「穢れなき心」などの花言葉を持つ白のガーベラでそっと片目を覆った道枝の接近ショットなど、普段のファッションシューティングとはひと味違ったビジュアルに注目だ。
今回の映画で初共演となった2人はもともと、ともに人見知りするタイプ。10年におよぶラブストーリーを演じるために、距離を縮めたきっかけを聞くと「お互い呼び合うあだ名を決めたこと。私から『みちお』って呼んでいいですか？って言いました。今はもう呼べないけど（笑）」（生見）「『私のことはなんて呼びますか？』って聞かれて、『めるる』って言ったら、『めるおでしょ』って」（道枝）と、ほほ笑ましいエピソードが飛び出した。
特集では、そんな“みちめる”コンビの関係性に迫るほんわかクロストークをたっぷりと展開。お互いの似ているところ、似ていないところ、羨ましいところなどを本音でどんどん語り合ってもらったほか、映画についての話題も存分に披露している。
また、ふたりのシンクロ度を測る「究極の2択QUESTION！」のコーナーも。歌や詩をテーマに10年のラブストーリーを描く映画にちなみ、「好きになるのは誰にでも優しい人？自分だけに優しい人？」「欲しい才能は、どんな楽器でもすぐ弾ける？どんな歌でもすぐ歌える？」など10の質問に回答。お互いに人見知りで、どことなく流れる空気感も似ているふたりの、意外と？やっぱり？な結果はぜひ誌面にて。