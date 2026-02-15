「侍ジャパン強化合宿」（１５日、宮崎）

阪神の森下翔太外野手がフリー打撃中、松井秀喜氏に自らアドバイスを求めるシーンがあった。

フリー打撃が始まり、グラブを持っていた森下は打撃ケージ裏にいた松井氏のもとへ自ら歩み寄っていった。松井氏も真剣な表情でペットボトルをバットがわりにしてアドバイス。さらに森下が投手のモーション、松井氏がバッターの動きを実演し、タイミングの取り方などを伝えた模様だ。

さらに構え方などを実演し合いながらバッティング談義を重ねていた森下と松井氏。約１０分間のロング会談になり、最後は互いに笑みを浮かべていた。

前日にあいさつをかわした際には「松井さんも自分のことを見ていてくれていたので、知ってもらっていたので、そういうお話をしました」と森下が声を弾ませていた。

レジェンドとは意外な縁がある。森下の母・ゆりさんがヤンキース時代の松井氏にサインをもらい、今でも実家に飾られている。それを本人に伝えると「光栄です」と松井氏。森下にとっては「メジャーでも活躍されて、今のプロ野球界を大きくしてくれた一人でもあると思うんですごく尊敬しています」と憧れの存在だ。２日間の限られた時間に「聞ける機会があったらなるべく聞いていきたいなっていう思いはあります」と語っていた。