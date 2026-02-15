「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」初のテレビCMが2月15日より順次放送
【「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」テレビCM】 2月15日より順次放送
東宝が展開するゲーム事業レーベルTOHO Gamesは、Android/iOS/Steam用稲作シミュレーション×探索バトルRPG「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」初のテレビCMを2月15日より順次放送する。
稲作の奥深さをアプリで手軽に楽しめる本作ならではの魅力をより多くの方に届けたいという思いで制作された本CMは、TVアニメ特別篇「天穂のサクナヒメ ココロワ稲作日誌」番組内、および全国の米どころの一部地域にて放送される予定。30秒と15秒の2パターンが用意されている。【天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～』リリース記念 CM（30秒）】 【天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～』リリース記念 CM（15秒）】
放送情報
テレ東系列六局ネット
2月15日(日)、2月22日(日)TVアニメ特別編「天穂のサクナヒメ ココロワ稲作日誌」内
青森放送、宮城テレビ、秋田テレビ、山形放送、新潟総合テレビ
2月15日(日)～2月25日(水)
秋田空港デジタルサイネージ（秋田県秋田市）
2月15日(日)～2月24日(火)
万六ビジョン（新潟県新潟市中央区）
2月15日(日)～2月24日(火)
また、一部番組においてはテレビCM放送と合わせて、番組内での紹介およびプレゼントキャンペーンの実施も予定されている。
青森放送
2月20日(金)15時50分～16時45分「1550 ニュースレーダーWith」
宮城テレビ
2月21日(土)11時40分～11時55分「ちょっとブレイクタイム」
秋田テレビ
2月19日(木)11時25分～11時30分「ぽちぱ ch」
山形放送
2月24日(火)25時24分～25時30分「あっぷるタイム」
2月25日(水)YBCラジオ「朝倉さやのモウバンゲダドリャ」
新潟総合テレビ
2月20日(金)11時25分～11時30分「スマイルナビゲーション」
(C)2024 Edelweiss. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc. and Marvelous Inc.