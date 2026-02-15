侍ジャパンの宮崎合宿が14日からスタート

野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎強化合宿2日目（サンマリン宮崎）が15日、スタートした。嵐・二宮和也さんが球場に姿を見せ、ブルペンなどを視察。場内は騒然とした。

3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は米配信大手のNetflix（ネットフリックス）が日本国内でのライブ配信を行う。同社が1月30日、俳優の渡辺謙氏を「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」に、タレントの二宮和也氏を「スペシャルサポーター」に起用したと発表していた。

野球ファンとしても知られる二宮さん。この日は白のシャツにジャケットを着用し、ブルペンの横からピッチャー陣の投球を食い入るように見つめていた。昨年には自身も東京ドームで始球式を行い、左腕からの剛速球を投げ込んで話題を呼んでいた。

ワールド・ベースボール・クラシックの連覇を目指す侍ジャパンは、ドジャース・大谷翔平投手や山本由伸投手をはじめ、過去最多9人のメジャーリーガーが参加する。本戦は3月6日のチャイニーズタイペイ戦からスタートする。（Full-Count編集部）