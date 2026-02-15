「勝手にハネて楽ちん」だって！？【40・50代】に猛プッシュしたい♡「肩ハネヘア」

肩に当たる長さを味方につけた「肩ハネヘア」は、40・50代のスタイリングを楽にしてくれるスタイル。無理に抑えず、ハネる動きをそのままデザインとして活かすことで、手をかけすぎないのに今っぽい印象に仕上がります。さらに、クセや髪質をポジティブに転換できるのも魅力。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が取り入れやすい肩ハネスタイルを集めました。

クセを活かした自然体の肩ハネミディ

ゆるくうねるクセをそのまま活かしたミディアムヘア。肩につく長さで自然に外ハネになり、上の方はやわらかなクセが動いてくびれを作っています。作り込みすぎないシルエットが、大人らしい余裕を感じさせるポイントに。上品にくすんだグレージュカラーは、動きのある髪を落ち着いた印象にまとめてくれそうです。

ストレートタッチのレイヤーロブ

ストレートタッチで仕上げたレイヤーロブ。サイドは後ろに流し、首元でほんのりくびれが出るようにカットされています。カラーは明るめブラウンをベースにハイライトを重ねて、立体感をプラス。スタイリストの@nodiss_miukさんが「肩で跳ねやすい長さに調整するとスタイリングがとてつもなく簡単になります」とコメントしているように、楽にスタイリングできるのもメリット。

結べるレングスで安心！ 長めのプチウルフボブ

肩ラインにくびれを作った長めのプチウルフボブ。ベースは自然に外ハネさせて、トップは重さを残してシルエットを安定させています。いざという時に結べる長さをキープしているので、アレンジもOK。ウルフ要素は控えめで、ボブからの延長として取り入れやすいのが特徴です。スタイリストの@kitadani_koujiroさんも「肩ラインのクビレはスタイリングが苦手な方も◎」と外ハネヘアをプッシュしています。

直線美を活かしたスクエア肩ハネボブ

丸みを出さないスクエアシルエットの切りっぱなしボブ。肩につくギリギリの長さで、自然に外ハネしやすいデザインです。ベースは明るめのサンドグレージュで、赤みやオレンジ味を抑えて肌なじみよく。細めハイライトを重ねることで、シンプルな中に奥行きが生まれ、白髪もさりげなくなじみます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@rico_salon様、@nodiss_miuk様、@kitadani_koujiro様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里