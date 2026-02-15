なくなり次第終了だってーーーッ！！（汗）【モスバーガー】可愛さ反則級♡「コラボグッズ」に注目

2025年11月から開催中の【モスバーガー】とサンリオの人気キャラクター、マイメロディとクロミのコラボキャンペーン。2月5日からは、第3弾となるスペシャルセットが発売されています。ネット特別予約は1月で終了したものの、店頭分の販売期間は2月28日までのため、まだまだゲットするチャンスは残っています。そこで今回は、可愛すぎる「コラボグッズ」を紹介します。

気になるスペシャルセットの中身は……

2月5日より販売開始となったのは「モスチキン × クロミ マスコットセット」。セットの内容は「モスチキン」1本とモスチキンに扮したクロミのマスコットです。マスコットをよく見てみると、本物そっくりのパッケージにしっかり包んであり、細部まで同じように作り込まれています。もちろんパッケージだけでなく、モスチキンの形も本物そっくりです。

コラボならではのグリーンカラーにも注目

モスバーガーとのコラボとあって、クロミの両耳に付いているリボンや、おでこのドクロマークもいつもと違ってグリーンに。いつもとは違うカラーリングが、コラボならではの特別感を高めてくれます。ふわふわでボリューミーなモスチキンのマスコットは存在感抜群なので、お気に入りのバッグに付けて目立たせたくなりそう。

マイメロディはナゲットに！

一方、マイメロディがセットになっているのは「チキンナゲット（5コ入り）」。「チキンナゲット × マイメロディ マスコットセット」では、ナゲットのようにまん丸になった可愛らしいマイメロディの姿が楽しめます。クロミのときと同じく、ナゲットに扮するマイメロディのマスコットも本物にそっくりのパッケージに包まれているため、こちらにも注目です。

コロンとしたフォルムがクセになる可愛さ

ナゲットのコロンとしたフォルムが見事に再現されているマイメロディのマスコット。マイメロディも今回のコラボで両耳のリボンがグリーンに変わっています。@ftn_picsレポーターHaruさんも「目にした瞬間からときめきました」と絶賛。マイメロディとクロミの限定マスコットは、どちらも可愛すぎるのでぜひ両方ゲットして。

数量限定で販売中の【モスバーガー】とマイメロディ・クロミの「コラボグッズ」。販売期間は2月28日までですが、なくなり次第終了のレアアイテムのため、ゲットしたい人はお近くの店舗で早めの購入がおすすめです！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる