スノーボード男子ハーフパイプ決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。現地で観戦したスノーボード界のレジェンド、ショーン・ホワイト氏（米国）も衝撃。大興奮の表情に注目が集まった。

戸塚は1回目に91.00点をマークすると、2回目はトリプルコークのコンボを見事に決めてガッツポーズとともに雄叫びを上げた。95.00点のハイスコアで2回目終了時にトップに立つと、そのまま逃げ切った。

現地で圧巻のランを目撃したホワイト氏は、戸塚が宙に舞い上がる度に手を叩いて興奮。フィニッシュすると「オッホッホッホッホ……」ともはや笑うしかなく、日本の関係者に「あいつに何を食わせたんだ！」とジョークをぶつけていた。

ホワイト氏は実際の映像をインスタグラムに投稿。「ハーフパイプ史上最高のラン」「いやマジで……普段何食ってんの？」と困惑と称賛が入り混じった文面を記していた。五輪公式Xも興奮するホワイト氏の姿を動画で公開し、さらに世界に拡散。海外ファンから「ユウトはビデオゲームをプレーしているようだった！ ショーンの表情が全てを物語っている――1人のGOATからもう1人のGOATへの完全なリスペクト」「認めるショーンのリアクションが大好き」「ショーン・ホワイトはMr.ナイスガイだ」「これは素晴らしい光景だ」など、表情に注目する声が寄せられた。



