アルバム「Brat」で、2025年の「第67回グラミー賞」で最優秀ダンス/エレクトロニック・ミュージック・アルバム賞を受賞するなどした英シンガー・ソングライターのチャーリーxcxが、ニューアルバム「嵐が丘（原題：Wuthering Heights）」をリリースした。チャーリーが音楽を手掛けたエメラルド・フェネル監督による同名映画の公開に合わせ、同作からインスパイアされた新作を発表した。



エミリー・ブロンテ生涯唯一の作品である世界的ベストセラー小説を原作とした映画では、マーゴット・ロビーとジェイコブ・エロルディが主演。身分の違う2人による狂恋と復讐に登場人物の心情と運命が交錯していく悲劇的でゴシックな恋愛物語が描かれている。



チャーリーはインスタグラムにジャケットやプレミアに参加した際の画像などを掲載し「エメラルド・フェネル、史上最大のラブストーリーのために曲を作ることを信頼してくれて本当にありがとう」と監督に感謝していた。をサウンドトラックにはチャーリーの「チェーンズ・オブ・ラヴ」「ハウス」が収録されている。



映画「嵐が丘」の日本公開は2月27日となっている。



