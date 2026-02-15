2/27オープン！名古屋初出店

極味薬膳スープも具材も

自分好みの味わいを探して

名古屋在住のナゴヤドット読者の皆様へ、美容と健康に敏感な大人の女性にこそチェックしてほしいオープン情報をいち早くお届けします。

ヘルシーなのに満足度120％、行列必至の麻辣湯(マーラータン)専門店が名古屋へ！

大曽根駅から徒歩15分、バンテリンドーム隣接の「イオンモールナゴヤドーム前」に『菜菜麻辣湯』がオープン。

罪悪感ゼロの薬膳スープで、体の中から美しく整う幸せとは？選べる麺と辛さで毎日通いたい『菜菜麻辣湯』で自分だけの一杯を。

自分へのご褒美は美味しくて

体に優しい新感覚の薬膳スープ

日々の忙しさに追われる中で、ランチタイムくらいは自分の体を労わりつつ、しっかり美味しいものを食べたいですよね。

そんな欲張りな願いを叶えてくれるのが、2月27日(金)にオープンする『極味薬膳スープ 菜菜麻辣湯(サイサイマーランタン)』です。

場所は「イオンモールナゴヤドーム前」のフードコート内。横浜の「ハマチカ」で大行列を作っている人気店が、満を持して名古屋にやってきます！

「麻辣湯って話題になっているけどまだ食べたことなくて…」と思っている人にこそ知ってほしい、その深い魅力をご紹介します。

-POINT①-

0～4辛まで選べる！

極味薬膳スープの秘密

漢方とスパイスの力が溶け合って五感を刺激！ひと口で虜になる黄金の絶品スープを。

「菜菜麻辣湯」の最大のこだわりは、なんといってもそのスープにあります。

豚骨と鶏骨をじっくり炊き上げた白湯(パイタン)スープをベースに、花椒(ホアジャ)、桂皮(シナモン)、馬芹(クミン)、赤棗(ナツメ)といった、女性に嬉しい漢方食材やスパイスを贅沢に使用。

辛さは「0～4辛」の5段階から選べるので、刺激が欲しい日はもちろん、胃腸を休めたい日は辛くない「0辛」にするなど、その日の体調に合わせて選べるのが嬉しいポイント。

1辛以上は唐辛子や豆板醬が加わり、シビれる辛さと薬膳の優しさが絶妙にマッチします。

さらに、辛いのが苦手な人には坦々スープや豆乳スープもあり、その日の気分で味を変えて楽しむことができます。

-POINT②-

常時40種類以上で

好きなものを好きなだけ！

ショーケースから選ぶトッピング

注文方法はとってもシンプルでワクワクするもの。

ショーケースには、新鮮な野菜、お肉、きのこ類、そしてバラエティ豊かな練り物など、常時40種類以上の具材が彩り豊かに並びます。

「今日はビタミン補給に野菜をたっぷり」「自分へのご褒美にお肉を多めに」など、トッピングの組み合わせは無限大。

栄養バランスを自分でコントロールできるので、ダイエット中の方や健康志向の方でも罪悪感なくお腹いっぱいになれるのが、支持される理由です。

-POINT③-

麺のバリエーションも豊富

食感まで自分好みにセレクト

さつまいも春雨からサリ麺まで！その日の気分で選ぶこだわりの麺を。

スープと具材を選んだら、最後は「麺」の選択です。「菜菜麻辣湯」では、食感の異なる個性豊かな麺が揃っています。

①さつまいも春雨(細麺/平麺/平太麺)

もちもちとした食べ応えが特徴。

②米粉麺

つるっとした喉ごしの良さが魅力。

③緑豆春雨

ヘルシーに軽く食べたい時にぴったり。

④サリ麺

スープをしっかり吸い込む定番の韓国麺。

その日の体調や、スープとの相性を考えながら選ぶ時間は、まさに至福のひととき。

自分だけの正解の一杯を見つける楽しみが、リピーターを増やし続けているポイントかも。

-POINT④-

お買い物ついでに至高の薬膳

忙しい毎日に整う時間を

『菜菜麻辣湯』がオープンするのは「イオンモールナゴヤドーム前」。

地下鉄名城線ナゴヤドーム前矢田駅から徒歩圏内で、ショッピングのついでやイベント前後など、色々と立ち寄りやすいロケーションです。

本格的な薬膳料理というと少し敷居が高く感じるかもしれませんが、ショッピングモールのフードコートで気軽に、かつ自分の好きなスタイルで楽しめるのが『菜菜麻辣湯』の良さ。

美味しく、楽しく、そしてヘルシーに。

2月27日(金)のオープン日には、ぜひあなただけの麻辣湯を味わいに足を運んでみてくださいね。

店舗名：極味薬膳スープ 菜菜麻辣湯

住所：名古屋市東区矢田南4-102-3イオンモールナゴヤドーム前2F

営業時間：10:00～21:00(LO20:30)

公式サイト：https://www.createrestaurants.com/