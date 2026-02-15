石川あんな、長かった髪をばっさりカットで劇的イメチェン　※「石川あんな」インスタグラム

　お笑いタレント・ゆってぃの妻としても知られる、石川あんなが14日にインスタグラムを更新。新たなヘアスタイルを披露すると、ファンから反響が寄せられた。

　石川が「髪切ったよーー！ひさしぶりのボブ！」と投稿したのは複数の近影。写真にはロングヘアをばっさりとカットしボブになった彼女の姿が収められている。投稿の中で石川は「妊娠前くらいから毛先揃えるだけで伸ばしてたから約2年ちょいで胸下まであったよ〜」と説明。続けて「耐えきれずに切っちゃった！またロングがいい〜とか1ヶ月後には言ってそう」とコメント。さらに「ちょこっとフェイスレイヤーがいい感じです！さっぱりしたしシャンプー楽ぅぅぅ！」とつづっている。

　劇的なイメチェンを果たした彼女の最新ショットに、ファンからは「カワイイ惚れてまう〜」「バッサリ切りましたね似合ってます」などの声が集まっている。

■石川あんな（いしかわ あんな）
1990年11月10日生まれ。愛知県出身。2013年に芸能界デビュー。グラビアアイドル、タレントとして活躍し、2022年3月にタレントのゆってぃと結婚。2025年1月には第1子女児を出産している。

