◆報知新聞社主催 第５８回青梅マラソン（１５日、東京・青梅市 日本陸連公認コース）

高校生男子１０キロは、東京・拓大一の古屋瑠佐（ふるや・りゅうさ、２年）が２９分５４秒の大会新記録で優勝した。２４年に駒大高の菅谷希弥（のぞみ、現駒大２年）がマークした３０分１秒の大会記録を７秒更新。起伏が厳しいコースで初めて３０分の壁を破った。

昨年１２月の全国高校駅伝７位と大健闘した拓大一が上位を独占。３０分１８秒の２位は山田莉生（りき、１年）、３０分３３秒の３位は寺内頼（らい、３年）が続いた。

都大路で東京勢として３０年ぶりに入賞した拓大一が青梅路でも強さを発揮した。序盤から拓大一勢がレースを引っ張った。折り返した後、約６キロの下り坂で古屋が仕掛け、そのまま勝ちきった。力強いガッツポーズで優勝のゴールテープを切った古屋は「後ろに後輩の山田がいることが分かっていたので、負けたくなかった。得意の下り坂をうまく走ることができました」と充実した表情で話した。

優勝タイムは大会新記録の２９分５４秒。「えっ？ ２９分台ですか？ 目標タイムは３０分３０秒だったので、予想以上です」と自らも驚く快走だった。

母の陽子さんが青梅市出身。「青梅市の病院で生まれたと、母から聞いています。小さいころから青梅にはよく遊びに来ていました。きょうも、親戚がたくさん応援してくれて、その中で優勝できて、うれしい」と古屋は満面の笑みで話した。

全国高校駅伝では６区で区間９位。１２位から３人を抜き、チームの７位入賞に貢献した。「トラックよりもロードは好きで、得意です」ときっぱり話す。

昨年１２月の全国高校駅伝の頃はチームで５〜６番手だったが、その後、急成長し、現在はチームの主力に。昨年、全国７位となった出場メンバー７人のうち５人が１、２年生。「今年の全国高校駅伝は３位以内がチーム目標です。その目標を達成するために僕は４区で区間賞を狙います」と意欲的に話す。

青梅マラソンの高校生男子１０キロは「箱根駅伝の登竜門」と呼ばれている。歴代優勝者には、箱根駅伝区間賞２回、今年のニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）でも区間賞を獲得して初優勝に貢献した嶋津雄大（東京・若葉総合高―創価大―ＧＭＯインターネットグループ）ら、青梅を制した後、大成した選手が名を連ねる。古屋は「今年の箱根駅伝は１区の沿道で観戦しました。僕も走ってみたい」。夢というよりも目標を明かした。

「目標の選手は拓大一高の先輩で、東洋大の迎暖人（むかえ・はると）さん（２年）です。高校では重なっていませんが、たまに高校の練習に来てくれます。とても優しいです」と古屋は笑顔で話す。迎は１、２年時とも箱根駅伝３区を走り、区間８位、区間１０位と健闘。「迎さんも、鉄紺も、格好いいです」と古屋は目を輝かせて話す。

青梅から箱根へ。前途有望な高校生ランナーの道は、続く。