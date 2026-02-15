茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県で最大震度2の地震 茨城県・笠間市、筑西市、桜川市、栃木県・宇都宮市
15日午前11時52分ごろ、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、茨城県の笠間市と筑西市、それに桜川市、栃木県の宇都宮市、栃木市、佐野市、下野市、それに壬生町、群馬県の板倉町、埼玉県の加須市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□茨城県
笠間市 筑西市 桜川市
□栃木県
宇都宮市 栃木市 佐野市
下野市 壬生町
□群馬県
板倉町
□埼玉県
加須市
■震度1
□茨城県
水戸市 常陸大宮市 小美玉市
城里町 土浦市 茨城古河市
石岡市 結城市 下妻市
常総市 取手市 つくば市
守谷市 坂東市 かすみがうら市
つくばみらい市 八千代町 五霞町
境町
□栃木県
足利市 鹿沼市 小山市
真岡市 上三川町 茂木町
芳賀町 野木町 日光市
□群馬県
桐生市 伊勢崎市 太田市
渋川市 みどり市 群馬明和町
千代田町 邑楽町 沼田市
□埼玉県
熊谷市 行田市 本庄市
東松山市 羽生市 鴻巣市
深谷市 久喜市 滑川町
嵐山町 ときがわ町 さいたま西区
さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区
さいたま浦和区 さいたま南区 川越市
川口市 春日部市 上尾市
桶川市 北本市 蓮田市
坂戸市 幸手市 宮代町
長瀞町
□千葉県
野田市 柏市
