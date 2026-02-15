TBS NEWS DIG Powered by JNN

15日午前11時52分ごろ、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の笠間市と筑西市、それに桜川市、栃木県の宇都宮市、栃木市、佐野市、下野市、それに壬生町、群馬県の板倉町、埼玉県の加須市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□茨城県
笠間市　筑西市　桜川市

□栃木県
宇都宮市　栃木市　佐野市
下野市　壬生町

□群馬県
板倉町

□埼玉県
加須市

■震度1
□茨城県
水戸市　常陸大宮市　小美玉市
城里町　土浦市　茨城古河市
石岡市　結城市　下妻市
常総市　取手市　つくば市
守谷市　坂東市　かすみがうら市
つくばみらい市　八千代町　五霞町
境町

□栃木県
足利市　鹿沼市　小山市
真岡市　上三川町　茂木町
芳賀町　野木町　日光市

□群馬県
桐生市　伊勢崎市　太田市
渋川市　みどり市　群馬明和町
千代田町　邑楽町　沼田市

□埼玉県
熊谷市　行田市　本庄市
東松山市　羽生市　鴻巣市
深谷市　久喜市　滑川町
嵐山町　ときがわ町　さいたま西区
さいたま北区　さいたま大宮区　さいたま見沼区
さいたま浦和区　さいたま南区　川越市
川口市　春日部市　上尾市
桶川市　北本市　蓮田市
坂戸市　幸手市　宮代町
長瀞町

□千葉県
野田市　柏市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。