15日午前11時52分ごろ、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の笠間市と筑西市、それに桜川市、栃木県の宇都宮市、栃木市、佐野市、下野市、それに壬生町、群馬県の板倉町、埼玉県の加須市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□茨城県

笠間市 筑西市 桜川市



□栃木県

宇都宮市 栃木市 佐野市

下野市 壬生町



□群馬県

板倉町



□埼玉県

加須市

■震度1

□茨城県

水戸市 常陸大宮市 小美玉市

城里町 土浦市 茨城古河市

石岡市 結城市 下妻市

常総市 取手市 つくば市

守谷市 坂東市 かすみがうら市

つくばみらい市 八千代町 五霞町

境町



□栃木県

足利市 鹿沼市 小山市

真岡市 上三川町 茂木町

芳賀町 野木町 日光市



□群馬県

桐生市 伊勢崎市 太田市

渋川市 みどり市 群馬明和町

千代田町 邑楽町 沼田市



□埼玉県

熊谷市 行田市 本庄市

東松山市 羽生市 鴻巣市

深谷市 久喜市 滑川町

嵐山町 ときがわ町 さいたま西区

さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区

さいたま浦和区 さいたま南区 川越市

川口市 春日部市 上尾市

桶川市 北本市 蓮田市

坂戸市 幸手市 宮代町

長瀞町



□千葉県

野田市 柏市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。