土屋太鳳、バレンタインに焼菓子を手作り「小さな家族が大活躍してくれました」 愛情にじむ投稿に反響「凝ったの作りましたね」「パパ大喜びが目に浮かびます」
俳優の土屋太鳳（31）が14日、自身のインスタグラムを更新。「Happy Valentine’s Day」と手作りした焼き菓子を披露した。
【画像】「凝ったの作りましたね」“小さな家族”と一緒に手作りした土屋太鳳のバレンタイン焼き菓子
「寒いですが、お元気ですか？ 1年で一番短い1ヶ月なのに節分や誕生日やバレンタインなどいろいろな行事が詰まっていて大好きな2月」と胸を躍らせる土屋は、バレンタインデーに「米粉とオリーブオイルのクッキー」と「パイ生地のドーナツ風焼き菓子」を手作りしたことを明かし、完成品をアップ。
シンプルなハート型のクッキーと、チョコレートでコーティングされた上にカラフルなチョコペンや小さな花形、ハートなどがトッピングがされたドーナツ風焼き菓子は、どちらもかわいらしい仕上がりになっている。
土屋は「小さな家族が大活躍してくれました」と明かし、「クッキーが意外なくらい何にでも合わせやすそうな味でビックリ！次に作る時はトッピングも用意してみよう」と満足そうな様子でつづった。
続けて、「そしてバレンタインデーと言えば弟の大切な家族であるエペルのお誕生日」と報告し、2ショットも投稿。「本当におめでとう!!!そしてこれからもよろしくね」と愛たっぷりにつづり、「どのかたも、良いバレンタインデーを Wishing you a wonderful day」と投稿を締めた。
コメント欄には、「素敵ですね」「ほっこりきゅんとしました」「パパ大喜びが目に浮かびます」「凝ったの作りましたね」「愛情たっぷりの手作り パパは幸せですね」などの声が寄せられている。
土屋は2023年1月1日、ダンス＆ボーカルグループのGENERATIONS from EXILE TRIBE・片寄涼太（31）との結婚を報告。同年8月に第1子誕生を発表した。
