「大至急ここから救助しないと！」豪雨で水没した住宅に取り残された4匹の犬　近隣住民が“重機”使い無事救出　トルコ

豪雨に襲われたトルコで、水没した家に取り残されていた犬たちがカメラに捉えられた。気づいた近隣住民が重機で家に近づき、裏手や玄関付近にいた犬を次々と救助。住民の勇気ある行動で、全ての犬を無事保護することに成功した。保護された犬たちの健康状態も良好だという。

豪雨で取り残されてしまった犬たち

トルコのリゾート都市では、水没した家の中で救助をひたすら待つ犬の姿があった。

事態に気がついた男性は必死に、「この犬たちを大至急ここから救助しないといけない！」「あそこにも犬が！」と伝えていた。

取り残されていたのは、4匹の犬。豪雨の影響で家の周りは水没し、まるで海のようになっていて、人の力だけでは犬たちの救助に向かえない状況だった。

住民たちが重機で犬たちを救出

そこで、近隣住民たちは重機を投入し、犬たちの救助に向かった。

そして、無事に家の裏側にいた犬の救助に成功した。続いて、玄関先で救助を待つ犬たちの元へ。

カメラを撮影した男性は「犬たちがいま救助されています」と話しながら、様子を見守った。

仲間の犬も近くで見守るなか、全ての犬が無事に救助された。現地メディアによると、保護された犬たちの健康状態は良好だったという。

（「イット！」 2月12日放送より）