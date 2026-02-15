静電気を受けて大変身してしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で15万3000回再生を突破し、「宇宙人かと思いました」「思ってた以上にスーパーサイヤ犬だった」「ケセランパサランみたいw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ソファにいる犬たちが『静電気』を身にまとってしまい…想像を超える『衝撃の髪型』】

ソファの上にいる犬たちが…

TikTokアカウント「ponta1212puta320」の投稿主さんは、マルプーのぽんたちゃんとぷうたちゃんの可愛い姿を紹介しています。この日も、2匹が遊ぶ微笑ましい姿を投稿するはずでしたが…。

ソファから飛び出てきたぷうたちゃんは、すべての毛が逆立ってとんでもない姿に！！クルクルの毛が四方八方に広がる姿で、投稿主さんのことを凝視してきたといいます。突然変貌してしまったぷうたちゃんに、投稿主さんも思わず笑ってしまったとか。

激しすぎる「逆毛」に爆笑！！

するとそこへ、ぽんたちゃんも登場。ぷうたちゃんほどではないものの、一部の毛が逆立ってパンクな風貌になっていたといいます。2匹合わさると、まるでケサランパサランが舞っているみたい…♡

実は、この少し前、2匹は毛布にダイブして遊んでいたのだそう。空気が乾燥していたため、静電気まみれになってしまったのだといいます。

そんな姿を「スーパーサイヤ犬」と称した投稿主さんですが、コメント欄では「想像以上にスーパーサイヤ犬だった」との声が殺到。普段の2匹はふわふわの毛並みとのことですが、季節限定で見られる爆発姿もクセになってしまいそうです♡

この投稿には、「眠かったけど、見たら笑えて目が覚めた」「朝から癒しをありがとうございました」「うちもマルプーいるけど、こんな姿見たことないw」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ponta1212puta320」には、他にもぽんたちゃんとぷうたちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

