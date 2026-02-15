ケージに入りたくない犬と、どうしても入ってほしい飼い主さんとの攻防戦で見せた、必死すぎる抵抗の様子がTikTokで注目されています。投稿したのは、シーズーのRuruちゃんと暮らす「ruru_biyori Ruruとの暮らし」さん。投稿から25.3万回以上再生され、「逃れる方法を熟知してる」といったコメントが寄せられています。

【動画：『絶対にケージに入りたくない犬』VS『入れたい飼い主』 全力すぎる抵抗の仕方】

足を伸ばして全力拒否！

登場するのは、シーズーのRuruちゃん。とある日、飼い主さんがRuruちゃんを抱き上げ、ケージの入り口へ運ぼうとすると異変が起こったといいます。Ruruちゃんは足をピンと真っ直ぐに伸ばし、ケージに入るのを拒否しだしたんだとか。

Ruruちゃんは、足を伸ばしてその場から動こうとしなかったんだそう。Ruruちゃんの「絶対にケージに入らない」という強い意志が、足先からひしひしと伝わってくるようです。

まるでぬいぐるみ？飼い主さんに身を任せる作戦

さらに面白いのは、飼い主さんが手を離した後のリアクションだったそう。普通なら足をついて着地するところですが、Ruruちゃんは「全体重を飼い主さんにかける」という荒技に出たといいます。

そのまま後ろへとパタンと倒れ込み、まるでぬいぐるみのようだったとか。2回目、3回目と飼い主さんが挑戦しても、Ruruちゃんのガードは崩れなかったといいます。毎回同じように足をピンと突っ張り、飼い主さんに身を預けるRuruちゃんなのでした。

Ruruちゃんの拒否に飼い主さんも根負け

何度も倒れ込みながらも、Ruruちゃんはまだ諦めていない様子だったそう。床に転がった後、頭を動かして飼い主さんをチラッと盗み見たんだとか。その表情は「まだ入れる気ある？」と様子を伺っているようで、微笑ましいですね。

結局この日は、Ruruちゃんのイヤイヤ攻撃が勝ったのだそう。Ruruちゃんの足を伸ばして拒否する姿はとてもかわいらしく、飼い主さんも見ている側も思わず笑ってしまうワンシーンなのでした。

この投稿には「全体重かけてくるｗ」「茶色いドラえもんにしか見えない」「子どものイヤイヤ期みたい」「チラ見にやられた」「仰向けに倒れてくるの無理ｗ」など、Ruruちゃんの自我の強さとかわいさに魅了される人が続出していました。

投稿者である「ruru_biyori Ruruとの暮らし」さんのアカウントでは、Ruruちゃんの思わず笑ってしまうような楽しい日常が、他にもたくさん投稿されています。拒否する姿さえも愛おしいRuruちゃんの魅力に、ぜひ癒されてみてください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ruru_biyori Ruruとの暮らし」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。