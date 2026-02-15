元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、プロ野球・巨人のキャンプをプライベートで訪問したことを報告した。

巨人ファンを公言している中川アナは１４日、自身のインスタグラムを更新。「プライベートで巨人キャンプを見に那覇へ ここ何年かスポーツキャスターとして毎年プロ野球キャンプの取材に行っていたのでこの時期になるとそわそわして．．．弾丸で行ってきました」と記し、沖縄・那覇の巨人キャンプが行われている球場でのショットをアップ。タイトめなニット姿でポーズをきめる様子を披露した。

「クルーなしで、ひとりでキャンプを見に行くのは初めてだったので緊張したのですが、界隈の方々から事前にアドバイスをいただいたおかげでなんとか勇気を出せました そして現地に行ってみたらＮＨＫ時代の大好きなスポーツの先輩方や、同じホリプロでサンデースポーツ時代もお世話になった田口壮さんと偶然お会いできて 選手たちの練習を見ながら色々学ばせていただき 幸運で贅沢なひとときでした！感謝の気持ちでいっぱい」とつづると、オリックスや米大リーグで活躍した田口壮さんとの２ショットを添えた。続けて「ネイルもジャイアンツカラーでした そして日焼けしたな〜ぁ」と記し、投稿を締めた。

この投稿には、「沖縄まで激励に行ってきたんやね」「可愛い」「ジャイアンツの大ファンなんですね」「ネイルもポーズもかっこいいです」「今日もいい女」「観に行けて良いなぁ お綺麗ですね〜」「ジャイアンツのキャップ、とてもお似合いですね」「球場での安奈さんも素敵」「さすがです！魅力的です！」などのコメントが寄せられた。