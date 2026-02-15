爆笑問題の太田光が１５日、ＴＢＳ「サンデー・ジャポン」に出演し、衆院選の投開票が行われた８日に高市早苗首相が自身に放った言葉を再現した。

番組では、選挙後に行われたチームみらい安野貴博党首の会見にサンジャポジャーナリストが安野氏に質問している様子を放映。「安野総理大臣という未来は見えてきましたか？」との問いに安野氏は「見えてないですけども、われわれとしては私の任期中に法案提出できるところまで持っていきたい」と答えた。さらにサンジャポジャーナリストが会見の司会を務める安野氏の妻、黒岩里奈氏に「ちなみに里奈さんはファーストレディーという未来は見えてきましたか」と問うた。

黒岩氏は「婚姻関係が続いているかにもよるかと思う。あの、別に不穏な関係ではありませんので」とユーモアを交えて答えた。

これを受けて太田は「サンジャポジャーナリストの質問、意地悪やなぁ〜」と高市氏が８日に放った言葉をまねた。共演者から笑いが起こったが、それ以上広がることはなかった。

太田は８日のＴＢＳ選挙特番でＭＣを務め、高市自民が公約に掲げた飲食料品の消費税２年０％の実現に疑念を示し、実現しなかった場合の責任を聞いた。高市氏はそれまで笑顔もみせて対応していたが顔色が変わり、厳しい表情と口調で「なんか意地悪やなあ！最初からでけへんと決めつけんといてください！」と関西弁で返した。番組ではこのシーンも放送した。