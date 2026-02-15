日産自動車のEV「リーフ」が第三世代に進化した。リーフはグローバルでEV市場を開拓した、まさにフロントランナーだ。しかし、直近での国内EVシェアは2％弱にとどまる。海外では欧州のEVを普及する政策が一部修正され、米国では税制優遇措置が終了し、EV需要の先行きが見えない。そうした中、リーフはEV普及の起爆剤となるのか。公道試乗を通じて考えた。（ジャーナリスト 桃田健史）

EVとしてではなく、クルマとして良い出来栄え

「やはり、日産自動車としてのEV思想を貫き、『リーフ』らしく進化していた」

新型リーフを千葉県・成田空港周辺の一般道と高速道路で試乗して、そう感じた。

初代モデルと2代目モデルと比べると、3代目となる新型リーフはダイナミックでスポーティー性を強調した外観となり、どんな走りをするのか興味を持っている人が多い。

だが、実態はリーフとしての正常な進化である。ただし、その進化の度合いは極めて大きいといえる。

EVとしてではなく、グローバル市場で中型車に相当するC/Dセグメントでの新たなベンチマークといえる秀逸の出来栄えだ。

新型リーフに関して日産のこれまでの動きを振り返る。オンラインでグローバル向けに発表したのは昨年6月17日だった。実は、この少し前、横浜グローバル本社で報道陣向けに技術説明会が行われていた。日本仕様については10月8日に上級グレード「B7」の発売を発表。これに伴う発表会では、落語家が落語調で全体をリードするという奇策を講じて、報道陣やリーフユーザーの度肝を抜いた。一般向けの初公開はジャパンモビリティショー2025（10月31日〜11月9日）。

日産によれば、2026年1月末時点で新型リーフ日本仕様・B7グレード（バッテリー容量78kWh）の注文台数は約5000台だという。

顧客からの声としては、大きく3つの分野がある。

一つ目は、デザイン、クルマのサイズ、先進安全機能など「クルマとしての魅力が向上した」という声。新規顧客では、こうした見た目から興味を持つ人が多い。

二つ目は、夏や冬など季節を問わず航続距離が伸び、急速充電時間が短くなるなど「EVの使い勝手の進化」。これは歴代リーフユーザーからの評価だといえる。

そして三つ目が、「試乗・商談を通じて」、EVとしての静粛性、乗り心地、コストパフォーマンスなどを実感したという声である。

では、実際に公道で走行するとどう感じるのか？

