元TOKIOの松岡昌宏（49）が15日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。久々に再会した人気女優とのエピソードを披露した。

松岡が「久々に飲んだんですよ、この間」と明かしたのは女優の板谷由夏。「板谷といつも連絡取り合ってて、板谷は僕の1個上ですから、50歳。“まっつんも49だね”みたいな」とこれまでに連絡は取り合っていたと話した。

板谷とは、自身主演の日本テレビ系ドラマ「ナースマン」（2002年）で初共演。その後同局「高校生レストラン」（2011年）やTBS「同窓生〜人は、三度、恋をする〜」（2014年）で共演を重ねた。

その後は自身がMCを務めるテレ東のトーク番組「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」での共演を最後に会っていなかった。「（ゲストとして）来てくれたのが8〜9年前なんです」と明かし、先日、久々の再会を果たした。

「会ってない感じはしない。昔からずっと知ってるから」と回顧。板谷の上の子が高校生、下の子が中学生なのかな？“えー！”みたいな。動画見せてもらって“いいもんだな”って」と板谷の子の成長に驚き。「同じ時代を歩んできた同業者なので感慨深い話ができる」と振り返った。