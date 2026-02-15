「ごめんね、病気になっちゃった」。悪性リンパ腫の発覚時、笠井信輔さんが妻に告げたのは、震える声での謝罪でした。テレビの第一線で走り続け、多忙ゆえに家庭では「不在」がちだった歳月。しかし、7年前の過酷な闘病は、皮肉にも止まっていた家族の時計を動かすことになります。病という試練の傍らで、夫として、父として、彼がようやく取り戻した「居場所」とは。

【写真】「今年で結婚36年目」今でも仲睦まじい笠井・茅原さん夫婦のプライベート写真（全14枚）

夫から告げられたのは食器を洗っているときだった

三男と共に、入院中の笠井さんと一緒に病室でクリスマスを楽しんだ

── 夫の笠井信輔さんは2019年9月末にフジテレビを退職し、同年10月からフリーアナウンサーに転身されました。しかしフジテレビ退職前から体に違和感があり病院を受診していましたが、「悪性リンパ腫」と診断名が確定したのは、退職から2か月後のことでした。約4か月半の入院生活を過ごすことになりますが、茅原さんは笠井さんから病気についてはいつ、どのように伝えられましたか？

茅原さん：夕ご飯が終わって食器を洗っているときに、リビングに座っていた笠井が、「ごめんね、病気になっちゃった」と突然言ったんです。私は洗い物をしていたから聞こえにくくて、「えっ？なに？なんの病気？」と聞き直すと、「悪性リンパ腫」と言われて。私はすぐに「そう、じゃあセカンドオピニオン受けてくれる？」と言いました。

── 動揺するでもなく、すぐにセカンドオピニオンをうながしたんですね。

茅原さん：そうですね。漫画で言う「ガ～ン」「なんであなたが…！」といった、取り乱したり、うろたえたりする感じはなかったです。笠井は涙目でしたけど。でも、どう見ても死ぬ人に見えなかったんですよ。病院1箇所だけで判断するのはどうかと思って、セカンドオピニオンを勧めました。

ただ、後から聞いたら笠井はすでに3箇所の病院で検査していたらしいのですが、私はそのとき、知らなかったんです。「セカンドじゃないし、また検査するの？」と思ったかもしれないけど、素直にもう1箇所病院に行って、ここでもやはり「悪性リンパ腫」と診断がつきました。

── 笠井さんが茅原さんに悪性リンパ腫と伝えるまで、体の不調を訴えてはいたのでしょうか？

茅原さん：ところどころ聞いていました。腰が痛いから帰りに整体に寄ってくるとか、トイレが頻回で急激に尿意を催すことがあって、ひと駅ごとに降りてトイレに駆け込んだとか。病院を受診したら前立腺肥大と言われて薬を飲んでいるとか。でも、私にすべてを話してくれた訳ではなかったですね。何か所も病院を回っているとか、体の詳しい状態までは聞いていなかったです。

私自身は、前立腺肥大と言われて1か月薬を飲んでも変わらないなら、違う病気か、薬が合うのか疑ったほうがいいと思ってました。

── 笠井さんが頻尿を訴えたことで、オムツも勧めたそうですね。

茅原さん：そうです。はじめはすごく抵抗していたけど、別に恥ずかしいことじゃないし、文明の力があるなら使ったほうがいいんですよ。笠井は講演の仕事も多かったので、講演中にもよおしてしまう心配があるなら、あらかじめオムツをしたほうが安心だと伝えました。

「お見舞いは毎日来たほうがいいですか？」に

入院中の夫を見舞う茅原さん

── たしかに不安要素は減りますから。悪性リンパ腫を罹患する前は、笠井さんは『とくダネ！』をはじめ、かなり多忙な生活だったそうですね。

茅原さん：朝の番組でしたが、午前3時には迎えが来て、たぶん誰よりも早くフジテレビに着いて準備をしていたと思います。本来は生放送を終えて反省会をしたら昼すぎには帰って来られると思うんです。でも午後はイベントの司会をしたり、勉強を兼ねて映画や舞台を観に行ったりして、家に帰ってくるのは夜の10時くらい。休日も一日家にいることはなかったし、家族から見ても働きすぎだと思っていて、本人には何度も伝えていました。でも、笠井は突っぱねていたので、それ以上はどうすることもできなかったです。

── その後、12月に悪性リンパ腫と公表されて、4か月半入院生活を過ごしました。主治医にお見舞いの頻度について聞かれたそうですね。

茅原さん：笠井と一緒に主治医と面談したときに「何か質問ありますか？」と聞かれたので「私は、お見舞いに毎日来たほうがいいですか？」と聞きました。普通は毎日来るのかなと思ったけれど、病院まで遠いし、私も仕事があるし、家のことや子どもの世話もあるし…と思って聞いてみたんです。

すると主治医は「あぁ、毎日来ないでください。治療は僕たちがやります。もちろん毎日来ている奥さんもいますよ。でも、たとえば旦那さんがそのままがんで亡くなるとか、または元気になって退院したとしても、今度は妻が病気になる。そんな人たちを僕たちはたくさん見てきましたし、家族は第2の患者になるリスクがあるんです。だから月水金のゴミ出しの日くらいでいいです」とおっしゃったのです。

笠井は「え？俺ゴミ出しなの…？」と思ったみたいだけど、主治医のアドバイスに従うことにしました。もちろん毎日行きたい人は行っていいと思います。でも、お見舞いしなきゃいけない。夫が入院している間は自分も遊んではいけない。そう思うと疲れるし、つらい気がします。夫の治療は病院にお願いして、自分は自分の時間を過ごせばいいのかなと。毎日必死になってお見舞いに行くなら、たとえば外に出かけて楽しかったこと、ためになったことを夫に話をして共有するとか。夫のマインドや免疫力を上げるために笑顔や元気を与えたほうがいいと思いました。

闘病中に取り戻した家族との失われた時間

── 笠井さんが入院中も、外出されたお話をされていましたか？

茅原さん：普通にしていましたよ。「今日は映画を観てきた」と言っても、別に卑屈になる感じでもなかったし、映画の内容を話すと、「それは観るべき映画だね」「ここのシーンはどうだった？」といった会話もして。

あと、私たち夫婦は3人子どもがいますが、長男は社会人になってひとり暮らしを、次男は大学生で自宅にいましたが、三男は当時海外で高校生活を送っていて、笠井が入院した12月は冬休み、3月は春休みで帰国していました。私と子どもたち3人は、3人一緒にお見舞いに行かず、日を変えて個別に行くようにしました。その方がひとりひとりお父さんとゆっくり話せるし、今までそうした時間がなかったぶん、その時間を取り戻すかのようにいろいろな話ができたようです。

笠井が入院中に「大病すると、みんながやさしくなるね」と言ったときがありましたが、そうではないと。自分では気づいていなかったかもしれないけど、私たち家族は夫に何か言うと、「それは違う」といつも否定的な言葉で返されていました。でも、入院してから彼が素直になったので、私たちもこういうお父さんなら向き合えると思えたんです。変わったのは私たちではなくて、笠井自身なんだと伝えました。

途中からコロナ禍に入って面会制限されるようになったので、後半は週1回程度、病院に行って、病院に行かない日はスマホのビデオ通話で会話するようになりました。

── 入院中は季節に合わせてイベントもされたそうですね。

茅原さん：2月の節分には一緒にお見舞いに行ったスタッフも巻き込み、部屋で豆まきを。食事は食べられたので、3月のひな祭りにはちらし寿司を作って持っていきました。また、季節は関係ないですが、三男が卵焼きの作り方を義母に聞いて、ひとりで作って持っていったと聞きました。普段、そんなことをするような子ではなかったので驚きましたが、息子なりに思うことがあったのでしょうね。笠井はとても感動していました。

入院を経験し、家族がワンチームになった

── その後、4か月半に及んだ入院生活を経て無事に退院されました。

茅原さん：当初は4か月から1年くらいかかるかもしれないと医師に言われていましたが、経過が順調だったので4か月半で退院することになりました。夫は長年勤めた会社を退職し、これからフリーランスとして頑張ろうと思っていた矢先に悪性リンパ腫を患いました。なぜこのタイミングに？いろいろ病院を回ったのに？と思うこともあったかもしれません。

でも、入院を経験して家族がワンチームになる実感がありました。子どもたちは成長し、普段はそれぞれの時間を過ごしていましたが、あの時ばかりは家族一丸となって、みんなで夫の病気に向き合ったと思います。

退院して今年で6年になります。彼は本当に仕事が大好きですし、同じくらい人に会うことも好きです。これからも健康に気をつけながら好きなことをして過ごしてほしいと思っています。

…

多忙で不在がちだったという笠井さんに、ご自身の今の生活やかつての自分を重ねた方もいるかもしれません。皆さんは、大きな転機を経て「家族との向き合い方」が変わった経験はありますか？

取材・文：松永怜 写真：茅原ますみ