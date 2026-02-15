美人インフルエンサー、美ボディ輝くビキニショット披露「スタイルレベチ」「背中のラインに釘付け」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/15】クリエイターのおさきが2月13日、自身のInstagramを更新。ビキニショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】YouTube登録者100万超美女「スタイルレベチ」セクシー水着ショット
おさきは「今年は何回プールと海入れるかな サウナ付きヴィラ最高」とつづり、プールサイドやサウナキャビンの前で撮影した複数枚の写真を公開。サーモンピンクのホルターネックのビキニを身に着けており、スラリとした背中のラインや引き締まったウエストなど、スタイル抜群の美しいボディが際立っている。
この投稿は「ビキニが似合いすぎ」「背中のラインに釘付け」「健康セクシー」「スタイルレベチ」「肩のライン憧れる」「透明感すごい」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
