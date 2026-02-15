「リブート」鈴木亮平、肉体美際立つ上裸姿に視線集中「彫刻みたい」「腹筋バキバキでかっこいい」の声
【モデルプレス＝2026/02/15】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の公式Instagramが、2月15日までに更新された。鈴木の肉体美が際立つ姿を投稿し、反響を呼んでいる。
公式アカウントは「第4話2月15日（日）よる9時放送 日曜劇場リブート」と次回の放送を告知し、第1話の切り抜き動画を投稿。映像には、鈴木のストイックな役作りがうかがえる圧巻の肉体美が収められており、鍛え上げられた胸筋や割れた腹筋が際立つ上半身が映し出されている。
この投稿には「仕上がってる」「彫刻みたい」「鍛え方がプロすぎる」「表情もいい」「腹筋バキバキでかっこいい」「身体も役になりきってて尊敬しかない」「第4話放送が待ち遠しい」といった声が寄せられている。
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。（modelpress編集部）
