シボレー・インパラ（1958年）

優雅なアフリカのアンテロープにちなんで名付けられたシボレー・インパラ。この個体は空腹のライオンの群れに狩られ、食べられてしまったように見える……。2ドアのハードトップで、インパラがデビューした1958年に出荷された。

最大の特徴は4灯式ヘッドランプで、その残骸が地面に散らばっているのが見える。このデザインは業界全体に広まり、瞬く間にトレンドとなった。



オースチン・アメリカ

オースチン1100/1300、そしてMG、モーリス、ライリー、バンデン・プラ、ウーズレーから販売された兄弟車は、地元の英国では大ヒットしたかもしれないが、米国では事情が違った。わざわざ車名を『アメリカ』と名付けたにもかかわらず、だ。

フォルクスワーゲン・ビートルへの対抗馬となるはずだったが、販売台数は大幅に下回り、1968年から1972年の5年間で推定6万台しか売れなかった。このルーフのない個体は2つに分割されていた。



オールズモビル・カスタム・クルーザー（1985年）

オールズモビルは、カスタム・クルーザーのフルサイズステーションワゴンを21年間（1971年から1992年）にわたり生産し、総生産台数は45万1819台に達した。GMのBプラットフォームをベースにしたこのモデルは、2代目にあたる。1985年に生産された2万2889台のうちの1台で、人気の高い木目調の外装トリムが特徴だ。大半は5.0L V8ガソリンエンジンを搭載していたが、5.7Lディーゼルエンジンも選択可能だった。0-97km/h加速時間はそれぞれ14.5秒と20.4秒である。



リンカーン（1946年）

1946年のリンカーンは、史上最も美しいクルマとは言えない。この個体は「歯」が欠け、その見た目の難点をさらに際立たせている。同年に生産されたリンカーンは1万6645台にとどまり、米国でのランキングは16位だった。当時、ライバルであるキャデラックとパッカードには販売台数で2倍もの差をつけられていた。両社とも第二次世界大戦終結後、リンカーンよりも迅速に立ち直ったのだ。



デソート・ファイアドーム（1953年）

1953年はデソートの設立25周年にあたる節目で、販売台数としては史上2番目の好成績を記録した。13万2104台が生産され、そのほぼ半分がこのような4ドアのファイアドームだった。ファイアドームは4.5L V8エンジンを搭載し、160psを発生、0-97km/h加速12.8秒を誇った。下り坂では、最高速度は160km/h近くに達した。



パッカード・クリッパー（1953年）

この1953年式パッカード・クリッパーの4ドア・セダンの、錆のない比較的綺麗なボディパネルを見てほしい。ターナーズ・オート・レッキングが部品探し中の愛好者に人気があるのも不思議ではない。

1953年には約9万台のパッカードが生産され、生産台数で米国第14位の自動車メーカーとなった。



ジャガーMk1

かつては高級車の象徴的存在であったこのジャガーMk1（1955年〜1959年）は、優雅さとパワーを失って久しい。

この珍しい個体は、主に米国市場向けに生産された1万7405台の3.4L車のうちの1台であると思われる。一方、英国向けモデルのほとんどは2.4Lエンジンを搭載していた。



フォード・ファルコン（1960年）

ギャラクシーの小型版であるファルコンは、フォード初のコンパクトカーだ。増加する欧州・日本製の小型輸入車に対抗するために設計された。

こちらは1960年式で、生産開始年にあたる。ボディは綺麗で錆もなく、ガラスもすべて残っている。レストアすれば素晴らしい復活を遂げたかもしれないのに、部品取りのために解体されてしまったのは残念だ。



ポンティアック・ファイヤーバード（1978年）

この1978年式ポンティアック・ファイヤーバードは、ターナーズ・オート・レッキングの中心部を貫く灌漑用水路、ワシントン運河の土手に停まっている。

この社外品のサンルーフを取り付けた人は、むしろタルガトップ車を買うべきだったかもしれない。敷地内には、1970年から1981年にかけて生産された2代目ファイヤーバードが12台以上も並んでいた。



シボレー・インパラ（1968年）

かつては休暇の大切な旅の仲間だったが、今では忘れられた記憶の静かな証人だ。この1968年式シボレー・インパラのステーションワゴンが、これまでどんな家族旅行を共にしてきたか想像してみよう。両親はこぼれたソーダやミルクセーキに苛立ち、子供たちは「まだ着かないの？」と何度も尋ねたことだろう。



フォードF150

1980年代中頃のこのフォードF150のフロントフェンダーに、誰がどうやってペンキをこぼしたのか不思議だ。さらに言えば、ドアに「NO SAVAS NADA」と落書きされているのはなぜだろう？ グーグル翻訳によればスペイン語で「お前は何も知らない」という意味らしい。1つ確かなのは、このF150に残された時間はもう長くはないということだ。



クライスラー・ウィンザー（1955年）

この1955年式クライスラー・ウィンザー・デラックスの開いたボンネットの下には、かつて4.9L V8エンジンが収まっていた。このエンジンは0-97km/h加速11.8秒という立派な加速性能を発揮した。

ウィンザーは約10万台生産され、その大半がこの個体のような4ドア・セダンだった。同年に生産された他のクライスラーと同様、伝説的デザイナー、ヴァージル・エクスナー氏の手によるものだ。



ビュイック・ロードマスター（1955年）

この1955年式ビュイック・ロードマスターのフロントガラスには「エンジンなし」とメモ書きされている。ファイアボールV8エンジンは失われたようだが、良質なボディパネルは豊富に残っている。

1955年はビュイックにとって絶好調の年だった。販売台数は73万8814台に達し、この記録は1970年代後半まで破られることはなかった。ロードマスターの4ドア・セダンは3万1717台が販売されている。



シボレー210（1956年）

1956年、シボレーは実に18種類のモデルをラインナップし、総販売台数は約160万台に達した。中でも最も希少なのはベルエアの2ドアのノマド・ワゴンだが、ベストセラーはこの210のような4ドア・セダンだ。合計29万8935台が販売された。この状態の良い個体は、敷地の片隅にひっそりと置かれていた。



