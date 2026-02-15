ダットサン260Z（1974年）

少々荒れてはいるものの、ダットサン/日産のZ専用のコーナーを発見した。この1974年式260Zもそこにあった。ZはMGの直接的な競合車であり、最高速度、加速性能、外観がはるかに優れていたため、すぐにMGの販売台数を上回った。

実際、Zは米国における日本車のイメージ向上に大きく貢献した。



日産280ZX

この日産280ZXは火災でひどく損傷しているが、まだ非常に有用な部品が残っている。280ZXは完全に新設計で、280Zから引き継がれたのは6気筒エンジンとその他の駆動系部品だけだった。

当時はブランド再構築の最中で、この個体には「Datsun by Nissan」のバッジが装着されていたはずだ。



フォード・マスタング（1967年）

初代マスタングは飛ぶように売れた。1965年には約55万9500台販売され、翌年には史上最高の60万7568台（稼働日当たり2250台という驚異的なペース）に達した。しかし、この個体が工場から出荷された1967年にはブームは下火となっており、年間販売台数は22％減の47万2121台に落ち込んだ。需要は1974年に2代目が登場するまで減少し続けた。

ちなみに、これまでで最も売れていないマスタングは6代目だ。2015年から2023年までの販売台数はわずか66万2952台だった。



シボレー・ノヴァ（1976年）

この1976年式シボレー・ノヴァはひどく歪んでしまっているが、1970年代当時、ハッチバックはまだ珍しかった。シトロエンは1938年の11CVコマーシャルで世界初のハッチバックを開発したと謳っているが、ハッチバックを大衆に広めたのは1965年のルノー16である。



ボルボ・アマゾン

1950年代半ば、スウェーデンの自動車メーカー、ボルボは収益性の高い米国市場に目を向けた。ロサンゼルス港に最初に上陸したクルマはPV444だった。当初は販売が伸び悩んだが、1960年までに約5万台が販売された。しかし、本格的に売れるようになったのは後継車のアマゾン（ここに見られるのは2ドア・セダン仕様）だった。現在ではボルボは米国で年間10万台以上を売り上げている。



ジャガーXJシリーズ3

シリーズ3のジャガーXJは腐食に悩まされた。特にソルトベルトと呼ばれる地域では、冬期に散布される凍結防止剤が車体下部を酷く傷めた。だが、この個体のサイドシルを見てほしい。工場出荷時とほぼ変わらない状態だ。

これはもちろん、ジャガーの製造品質よりもカリフォルニアの気候による影響が大きい。カリフォルニア州フレズノの年間平均晴れ日数は300日、降水量は11.5インチ（約292mm、全米平均は38インチ＝965mm）だ。



スチュードベーカー・コマンダー（1947年）

ルーフをはじめ有用な部品のほとんどが取り外されたこの1947年式スチュードベーカー・コマンダー4ドアは、そろそろ苦しみから解放され、破砕される日が近いだろう。しかし、スクラップにされる前に、使える部品はすべて取り外されることは間違いない。ターナーズ・オート・レッキングには、何十年にもわたってクルマから収集された、入手困難な部品が納屋いっぱいに保管されている。



パッカード（1949年）

パッカード・モーターカー・カンパニーは1899年に設立され、高級自動車メーカーとして瞬く間に評判を確立した。同社は革新を恐れないイノベーターでもあり、現代のステアリングホイールを開発したこと、1940年に自動車に初めてエアコンを搭載したことなどで知られている。

パッカードの全盛期は1920年代で、このモデルが出荷された1949年にはビッグスリーとの競争に苦戦し始めていた。1953年にスチュードベーカーと合併し、1950年代末までに生産を終了した。



インペリアル（1959年）

コロナ禍以前に筆者が訪問した際は、ターナーズ・オート・レッキングにはインペリアルが相当数保管されていた。しかし、それらはその後すべて破砕されたという噂も聞いている。

全長226インチ（5740mm）、全幅81インチ（2057mm）の1959年式インペリアルは、まさに自動車界の巨人だ。隣に置かれた1980年代のフォルクスワーゲンと見比べると、その大きさを実感できる。



デソート・カスタム・スポーツマン（1950年）

1950年式のデソート・カスタム・スポーツマンは、わずか4600台しか販売されなかったピラーレスクーペだ。長い年月を経て、現存しているのはごく一部であり、筆者がジャンクヤードで偶然見つけたのはこの1台だけだ。

3.9L直列6気筒エンジンを搭載し、最高速度約133km/h、0-97km/h加速23.4秒を誇った。



メルセデス・ベンツW114 250

なぜ、わざわざこのメルセデス・ベンツW114のドアを外し、そのまま放置しているのか不思議だ。米国ではディーゼルエンジン搭載モデルも販売されたが、この良コンディションの個体は250、つまり6気筒ガソリンエンジン搭載モデルである。

1968年から1976年にかけて生産されたW114は、信頼性と耐久性の高さで評判を築き、タクシーとして使われると宇宙規模の走行距離を記録することも珍しくない。



フォード（1947年）

この1947年式フォードのクーペはかつての輝きを失っている。とはいえ、写真手前にある1967/1968年式マーキュリー・クーガーの残骸と比べれば、はるかにマシな状態だ。

ドアには「リトル・デュース・クーペ」という文字がかすかに残っている。もちろん、本物のデュース・クーペは1932年のモデルであり、ホットロッドの最高峰と広く認識されている。



シボレー・コルベット（1988年）

これは、ターナーズ・オート・レッキングで見かけた、同年代の3台のシボレー・コルベットのうちの1台だ。ドアに書かれた文字によると1988年式で、在庫の中では比較的新しい。

このヤードには、1920年代のクルマもいくつか保管されているが、筆者が見たクルマの大部分は1960年代と1970年代のものだった。



（翻訳者注：この記事は「後編」へ続きます。）