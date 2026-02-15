MLB公式のバレンタイン動画にトップバッターとして登場

ドジャースの大谷翔平投手が、MLB公式X（旧ツイッター）が公開した“バレンタイン動画”に登場した。14日（日本時間15日）に投稿された動画では、トップバッターとして「色気」たっぷりの姿を披露している。

MLBはこの日、「野球が話題になっている」とメッセージを添えて、29秒の動画を投稿した。その冒頭を飾ったのが大谷だった。打席に入る直前、ヘルメットを被る前に右手で髪をかきあげる仕草がスローモーションで流れる。

さらに、バットのグリップに吹きかける滑り止めスプレーの缶には「Cologne（コロン）」の文字が合成されている。まるでデート前に香水を纏っているかのよう。MLBが施した粋な演出となっている。

動画には他にも、ムーキー・ベッツ内野手（ドジャース）やポール・スキーンズ投手（パイレーツ）らが登場するが、大谷はその中でもトップバッターだ。プレーだけでなく、その所作でもファンを魅了する二刀流スター。バレンタインデーに合わせて公開されたユニークな動画でも、その存在感は際立っていた。（Full-Count編集部）