58歳カズ、注目の福島ダービーでメンバー外に。２試合連続出場とはならず
今オフに三浦知良が加入した福島ユナイテッドは２月15日、J２・J３百年構想リーグの第２節でいわきFCと敵地で対戦する。 注目の福島ダービー。試合前にスターティングメンバーが発表されたなか、開幕節のヴァンフォーレ甲府戦（１−４）で先発した58歳のカズはメンバー外となった。 福島のスタメン11人は以下のとおり。
GK78チョン・ソンリョンDF５當麻 颯23安在達弥27野末 学29土屋櫂大MF６上畑佑平士10針谷岳晃30狩野海晟FW７芦部晃生８岡田優希18石井稜真 プロ41年目に突入したレジェンドの２試合連続出場は実現しなかった。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【記事】日本サッカー界に朗報！森保ジャパン主力が２か月ぶりに戦線復帰へ！指揮官起用を示唆 日本代表対決に注目
GK78チョン・ソンリョンDF５當麻 颯23安在達弥27野末 学29土屋櫂大MF６上畑佑平士10針谷岳晃30狩野海晟FW７芦部晃生８岡田優希18石井稜真 プロ41年目に突入したレジェンドの２試合連続出場は実現しなかった。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【記事】日本サッカー界に朗報！森保ジャパン主力が２か月ぶりに戦線復帰へ！指揮官起用を示唆 日本代表対決に注目