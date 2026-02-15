◇プロ野球・巨人春季キャンプ練習試合 巨人ー広島（15日、沖縄・那覇）

2026年の初の対外試合となった広島との練習試合。先発は竹丸和幸投手。西舘勇陽投手も投げる予定にしています。キャッチャーは山瀬慎之助選手となってます。

4番には石塚裕惺選手、5番にリチャード選手と期待がかかる打線ですが、守りの方でも、セカンドに門脇誠選手、ショートに泉口友汰選手と吉川尚輝選手の開幕戦が不透明なだけに、まずは門脇選手がセカンドを固めます。

外野はセンターに佐々木俊輔選手。右を皆川岳飛選手、左を育成の知念大成選手が固めます。「沖縄は競争のスタート」と語っていた阿部慎之助監督。この日の結果をどう見るのか、注目です。

対する広島は1番にドラフト1位の平川蓮選手を据えました。4番には佐々木泰選手が座っています。

▽広島のスタメン1 (指) 平川蓮2 (二) 菊池涼介3 (捕) 坂倉将吾4 (三) 佐々木泰5 (中) 秋山翔吾6 (右) 中村奨成7 (遊) 勝田成8 (一) 渡邉悠斗9 (左) 久保修(投) 岡本駿