木村多江、夫とのなれそめ CM撮影で出会いマネージャーがまさかの一言 さらに人気漫画のセリフがきっかけに
俳優の木村多江が、きょう15日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（後0：55〜1：55）に登場する。
【写真多数】『新婚さん』伝説の5組を振り返る…大盛り上がりの藤井隆・井上咲楽・木村多江
今回は、放送開始55周年を記念した1時間スペシャル。番組MCの藤井隆と井上咲楽が、ゲストに木村を迎えて鎌倉の開運パワースポットをめぐる。
日10ドラマ『50分間の恋人』に出演中の木村は、藤井と2024年の舞台『台風23号』で夫婦役として共演した仲。今回が初バラエティーロケだという木村と紹介するパワースポットは、手相占いでもおなじみの芸人・島田秀平オススメの3選。
「葛原岡神社」では、良縁や仕事運向上のご利益を授かろうと奮闘。このほか、金運パワースポットだという「甘味処こまめ」や、1250年創建の「円応寺」を訪れる。
ロケの一方、番組史に残る伝説の新婚さんを5組紹介。1980年に出場した当時26歳と27歳の歯医者カップルは、現在は大家族になっている。木村が俳優になったきっかけも、親族の影響があったという。幼少期から舞台が近い存在で、入院がちだった叔母に笑ってもらいたいと、弟とコンビを組んで漫才をやったこともあると明らかになる。
また、藤井は木村のなれそめにも迫る。広告代理店に勤める夫とはCMの撮影現場で出会い、ファンだと伝える夫にマネージャーが「連絡先教えてあげなよ」と後押しするまさかの展開から関係が発展したという。当初は嫌がっていた木村の気持ちが揺らいだのは、漫画『あしたのジョー』の丹下段平のセリフがきっかけだった？
