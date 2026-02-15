“大河俳優”集結！ 豪華ショットにネット驚き「松潤!?」「W家康」「神メンバー」
俳優で歌手の松下洸平（38）が2月13日、自身のインスタグラムを更新。小栗旬が出演する舞台『いのこりぐみ』を観劇したことを報告し、松本潤、仲野太賀らとの豪華な4ショットを公開した。「写真、すっごい大河!!」とつづった1枚に、ファンから驚きの声が相次いでいる。
【写真あり】「松潤!?」「W家康」“大河俳優”集結の豪華ショット
松下は「小栗さん出演舞台『いのこりぐみ』観劇しました。上質な会話劇。素晴らしかったなぁ」と感想を投稿。あわせて公開した写真には、主演を務める小栗のほか、嵐の松本潤、仲野の姿が並ぶ。
小栗旬はNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（2022年）で主演。松本は『どうする家康』（2023年）で徳川家康を演じ、仲野は現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主演を務めている。さらに『豊臣兄弟！』には小栗も織田信長役で出演し、松下も徳川家康役で参加。歴代大河ドラマの主演級キャストが一堂に会した形となり、松下の言葉通り“すっごい大河”な1枚となった。
とりわけ注目を集めたのは、家康役を演じた松本と、同じく『豊臣兄弟！』で家康を演じる松下の並び。時代劇ファンにとっては胸熱の構図となり、コメント欄には「なんですかこの神メンバーは」「松潤がいる!?」「すごい豪華な顔ぶれ」「皆さん主役級」「ほんとだ!!すっごい大河だねぇ」「W家康」「家康様×家康様だー」「歴代家康様が並んでる」など歓喜の声が寄せられている。
