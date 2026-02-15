お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右と「アンタッチャブル」柴田英嗣が１５日、パーソナリティーを務める文化放送「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」（日曜・午前１０時）に生出演した。

岡田は「えっ…甲斐ちゃんがやめる…何かの記事で見た」とアシスタントを務める文化放送の甲斐彩加アナウンサーが１１日に自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で３月末で同局を退社することを報告したことに触れた。

岡田は退社の事実を「甲斐ちゃんから直接の言葉じゃなく」と突っ込むと柴田が「前から決まっていて師匠には言わないようにしよう…泣いちゃうから」となぐさめると、岡田は「否定できない。涙腺弱くなって」と明かした。

２人は甲斐アナの退社を惜しむと、甲斐アナは「３月いっぱいで卒業します」と改めて報告した。２０２３年１０月から同番組に２年半、出演した甲斐アナへ岡田は「卒業までのカウントダウンとか…」などの企画を提案すると、柴田は「やらないんです」と笑わせていた。

そして、岡田は「この番組、甲斐ちゃんファンが大多数…大打撃やで。チームの４番でエースが抜けるようなもんやで」と甲斐アナの退社で番組存続に危機感を募らせていた。

甲斐アナは１１日に「昨夜の生放送ウタガタリ９１６ にて来月３月末で文化放送退社するというご報告をさせていただきました」と発表し「温かいメッセージやＸのメッセージポストも読ませていただいております！ありがとうございます」と感謝。さらに連続ポストし「尚、完全に放送で言い忘れてしまったのですが…４月以降担当継続番組はありません。３月末までよろしくお願いします！」と告知。１０日放送の火曜パーソナリティーを務める「ウタガタリ」（火、水曜・午後７時）で「私ごとではありますが、ひとつお知らせがあります。来月３月末をもって文化放送を退社することになりました」と発表していた。

甲斐アナは、２０１７年１１月から「ＴＢＳラジオ」のキャスターを務め、１９年１０月から「南海放送」でアナウンサー、そして２３年４月から文化放送でアナウンサーとして勤めてきた。