◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル、良）

史上初めてサウジカップを連覇したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の総獲得賞金は、１０００万米ドル（約１５億６７３２万９６５０円）を加算して、４５億６０８３万４５５０円に到達した。この数字を見てもピンとこない方が大半だと思うが、具体例を挙げてみると、イメージしやすいかもしれない。

Ｑ、キタサンブラック、イクイノックス親子の種付け何頭分？

Ａ、昨年の種付け料は２頭ともに２０００万円だったので、２２８頭の牝馬に種付けが可能。２５年のイクイノックスは２０６頭と交配しており、、全頭の種付け料を一括で支払ってもお釣りがくる。２６年シーズンの種付け料は親子そろって２５００万円となったが、今年の場合でも１８２頭の種付け料に該当する。

Ｑ、トレセンで何頭分の預託料？

Ａ、ＪＲＡのホームページには１頭が１か月トレセン在厩の場合、預託料は約７０万円で、その計算から１年間トータルでは約８４０万円。つまり、約５４０頭分の年間預託料を稼いだことになる。ちなみに美浦の在厩可能頭数は約２０００頭と言われており、約２５％をまかなえる計算になる。