リバウンドしにくく、痩せやすい体になる為には！？

消費エネルギーの60%を占めている基礎代謝は「筋トレ」で死守！

ダイエット中は「筋トレ」で基礎代謝を死守

食べ物から摂取するエネルギーよりも消費エネルギーが上回る。

これがやせる仕組みです。

エネルギーを消費するというと、体を動かすことをイメージしがちですが、それは全消費エネルギーの15～20%でしかありません。

消費エネルギーの60%を占めているのは、熱を作り体温を保つなど生命を維持するための基礎代謝。

その役割を担っている筋肉は、意識して運動していなくてもエネルギーを使っています。

ヒトの筋肉は1kgあたり1日で10kcal消費します。

すなわち筋肉量が多ければ多いほど、ただ生活しているだけでやせやすくなるという理想的な体になります。

ここでダイエットをする方々に知っておいてほしいのが、やせるときには体脂肪だけでなく筋肉も減ってしまうという真実。

食事制限だけでやせると一時的に体重が落ちても筋肉減少の為に基礎代謝が悪くなり、リバウンドしやすく、さらにはや せにくい体になってしまうのです。

そうでなくても筋肉は年を取るほど減っていくので、基礎代謝をキープしたまま体脂肪だけを減らしたかったら、筋トレを行って筋肉量を維持することが必要不可欠。

ここで知っておきたいのが筋肉について。

筋肉には「速筋」と「遅筋」とがあり、加齢やダイエットで減りやすいのが「速筋」 です。

ですから鍛えるべきは「速筋」。

スクワットでしっかりと負荷をかけると、10回程度の反復トレーニングで速筋を鍛えることが可能です。

【出典】『世界一やせるスクワット』著：坂詰真二