　アイドルグループ・乃木坂46の池田瑛紗（23）が、15日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜　前9：54）に出演した。

　この日は、衆議院議員総選挙で躍進した「チームみらい」安野貴博党首がスタジオに出演し、池田が質問する場面があった。

　池田は、チームみらいについて「政局において影響力のある立場になった」とし、「どこかの政党と組んだりとか、今後の展望はありますか？」と聞いた。これに対して、安野氏は「与野党問わず、連携できるところとは積極的に連携していきたい」と柔軟な姿勢を示した。

　池田は「可能なんですか？」ともズバリ聞き、安野氏は自身が参院で当選後、超党派の勉強会などを広げてきた実績を踏まえ「やろうと思えばできるのかな」とした。

　池田は、乃木坂46のメンバーとして活動しながら、超難関として知られる東京藝術大学に在学中。