女優の水野美紀が１４日放送の「人生最高レストラン」（ＴＢＳ系）に出演し、自身の美少女伝説を語った。

三重県四日市市出身の水野は幼少期について「めちゃくちゃ田舎だったんで四日市。山１つ超えて、田んぼを超えて学校に行ってた。だから野生児でしたよ」と語った。しかし小学校６年生の時に福岡に転校し「転校生というので、めちゃくちゃ廊下に人が集まってみたいなのがありました。で、イジメにあったりもありました」と明かした。

中学時代には当時、人気漫画「ビー・バップ・ハイスクール」全盛期ということもあり「みんなスカートを長くして。なぜか先生に目を付けられて、何かと呼び出されていた」という。

ＭＣの加藤浩次が「ヤンチャだったでしょ？」と疑いの目を向けると水野は「ヤンチャではない」と否定。「制服（のスカート）を長くしたかったけど、あまりにもチェックされるので、友達と校則をもう１回読み直した。何センチ以上にしちゃいけないというのはあるけど、短くしちゃいけないはなかった。友達と超ミニスカートにして学校に行き出して」と話すと加藤から「ヤンチャじゃん！」とツッコまれていた。