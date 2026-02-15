ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒル

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒルが14日（日本時間15日）に行われ、二階堂蓮（日本ビール）が銀メダルを獲得した。競技後には悔し涙を見せたが、スキー連盟が投稿した1枚の写真が感動を呼んでいる。

目が赤くなっていた。

惜しくも金には届かなかった。それでも国際スキー・スノーボード連盟（FIS）のジャンプワールドカップ公式インスタグラムは「レン。あなたはヒーローだ！ 3種目で3個のメダル」と称賛を記し、目を赤くした二階堂の写真を公開。コメント欄では海外ファンから温かい声が書き込まれた。

「レン、あなたは自分を誇りに思っていい」

「レン、みんながあなたのことを誇りに思っている!! あなたは誰も失望させなかったよ！次は金だね！」

「レン、あなたのことをとても誇りに思う!! 最大級の祝福をチリから送るよ」

「次のメダルは金だといいね」

「君はアメージングだ、レン」

「レン、悲しまないで自分を誇りに思ってください。だって素晴らしい仕事をしたんだから」

「誠実な感情を見せてくれてありがとう。あなたの涙に深く感動しました。でもあなたの笑顔はとてもパワフルだよ」

二階堂は個人ノーマルヒル（NH）、混合団体の銅メダルに続き、今大会3個目のメダルを手にした。ジャンプの日本勢で1大会3個のメダル獲得は、1998年長野大会の船木和喜以来、28年ぶりだった。16日（同17日）のスーパー団体では4個目のメダルを目指す。同種目は今大会から五輪で初めて実施される。



（THE ANSWER編集部）