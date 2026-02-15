元AKB48メンバー、雰囲気ガラリの金髪＆大胆肌見せ姿公開 ハガレン衣装ショットに絶賛の声「そのまんますぎる」
【モデルプレス＝2026/02/15】元AKB48の岡部麟が2月13日、自身のInstagramを更新。出演中の舞台「鋼の錬金術師―闇と光の野望―」での衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳元AKB「金髪似合う」雰囲気ガラリビジュ
岡部は「東京公演は2月15日まで あと3公演で終わりだぁ！」とつづり、漫画・アニメ作品「鋼の錬金術師」を原作とした舞台「鋼の錬金術師―闇と光の野望―」で自身が演じる役柄・ウィンリィ・ロックベルのコスチュームでの写真を投稿。作業用のツナギをズボンに、黒のチューブトップ、金髪に黄色い手袋という出で立ちで、引き締まったウエストと美しい肩のラインがのぞいている。
大胆に素肌がのぞくコスチュームだが「不思議と風邪引かず元気にピンシャンと ブリッグズで生きてます」と、同作に登場する北方の地名も出し、ユーモラスに近況をつづっている。
この投稿に、ファンからは「そのまんますぎる」「ハマり役」「金髪似合う」「スタイルのいい人しかできない役」「アニメから出てきたみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳元AKB「金髪似合う」雰囲気ガラリビジュ
◆岡部麟「ハガレン」ウィンリィのビジュ公開
岡部は「東京公演は2月15日まで あと3公演で終わりだぁ！」とつづり、漫画・アニメ作品「鋼の錬金術師」を原作とした舞台「鋼の錬金術師―闇と光の野望―」で自身が演じる役柄・ウィンリィ・ロックベルのコスチュームでの写真を投稿。作業用のツナギをズボンに、黒のチューブトップ、金髪に黄色い手袋という出で立ちで、引き締まったウエストと美しい肩のラインがのぞいている。
◆岡部麟の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「そのまんますぎる」「ハマり役」「金髪似合う」「スタイルのいい人しかできない役」「アニメから出てきたみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】