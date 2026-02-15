新婚の松井珠理奈、手作りバレンタインスイーツ3種披露「お店のクオリティ」「旦那さんが羨ましい」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/02/15】元SKE48の松井珠理奈が2月14日、自身のInstagramを更新。バレンタインの手作り菓子を公開した。
【写真】新婚の28歳元SKE「お店のクオリティ」と話題の手作りチョコ
「今年は3種類お菓子を作りました」という松井。「まずはぬか床みたいな生地から始まった『おから玄米粉ドーナツ』おからだに優しい味 ほうじ茶チョコをコーティングしてみましたよ」と丸い形のドーナツにほうじ茶チョコレートとカラースプレーをトッピングしたスイーツを披露した。
さらに、続けての投稿で「ドーナツとトリュフと生チョコも作りました」と記し、ピンクの箱に詰められたほうじ茶トリュフ・ピンクのハートがチョコレートで描かれたホワイトチョココーティングのトリュフ・ココアトリュフの3種類のトリュフと生チョコレートの写真も公開した。
これらの投稿に、ファンからは「料理上手」「手作り素敵」「お店のクオリティ」「旦那さんが羨ましい」「食べられる人が羨ましい」「見た目も可愛くて美味しそう」などと反響が寄せられている。
松井は、1月7日に名古屋発の男性エンターテイメント集団・BOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規と結婚会見を行った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新婚の28歳元SKE「お店のクオリティ」と話題の手作りチョコ
◆松井珠理奈、手作りバレンタインスイーツ3種公開
「今年は3種類お菓子を作りました」という松井。「まずはぬか床みたいな生地から始まった『おから玄米粉ドーナツ』おからだに優しい味 ほうじ茶チョコをコーティングしてみましたよ」と丸い形のドーナツにほうじ茶チョコレートとカラースプレーをトッピングしたスイーツを披露した。
◆松井珠理奈の投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「料理上手」「手作り素敵」「お店のクオリティ」「旦那さんが羨ましい」「食べられる人が羨ましい」「見た目も可愛くて美味しそう」などと反響が寄せられている。
松井は、1月7日に名古屋発の男性エンターテイメント集団・BOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規と結婚会見を行った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】