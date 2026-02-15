Matt、20キロ減の“超絶美スタイル”が話題「素敵でした」「足が超長いですね」
タレントのMattが、14日までにインスタグラムを更新。20キロのダイエットに成功した彼がオフショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】20キロのダイエットに成功したMattの美スタイル
Mattは12日放送の『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）の中で、昨年の9月から1ヵ月半かけて20キロのダイエットに成功したことを告白。そんな彼が投稿したのは番組出演時のオフショット。写真には、スタジオの中で佇む全身ショットや控え室の前で笑顔を見せる様子が収められている。
ダイエットを告白した彼の近影にファンからは「素敵でした」「足が超長いですね」「スタイル良すぎる」といった反響が寄せられた。
Mattは元プロ野球選手の桑田真澄を父に持つタレント。美容フリークとして知られ、“Matt化”と呼ばれるメイクが話題に。ピアノ・バイオリンもたしなんでおり、音楽活動時はMatt Roseのアーティスト名で活動している。
引用：「Matt」Instagram（＠mattkuwata_official2018）
【写真】20キロのダイエットに成功したMattの美スタイル
Mattは12日放送の『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）の中で、昨年の9月から1ヵ月半かけて20キロのダイエットに成功したことを告白。そんな彼が投稿したのは番組出演時のオフショット。写真には、スタジオの中で佇む全身ショットや控え室の前で笑顔を見せる様子が収められている。
Mattは元プロ野球選手の桑田真澄を父に持つタレント。美容フリークとして知られ、“Matt化”と呼ばれるメイクが話題に。ピアノ・バイオリンもたしなんでおり、音楽活動時はMatt Roseのアーティスト名で活動している。
引用：「Matt」Instagram（＠mattkuwata_official2018）