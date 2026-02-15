中川翔子「やっぱりそっくり」人気菓子店キャライメージの双子のコスプレ姿披露「可愛すぎて叫んだ」「おめめクリクリ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/15】歌手でタレントの中川翔子が2月14日、自身のInstagramを更新。クマのコスプレをした双子を公開した。
【写真】40歳双子出産タレント「ぬいぐるみみたい」双子の可愛すぎるクマコスプレ姿
中川は「文明堂のカステラの妖精コスプレをしました」とカステラのパッケージに描かれたクマをモチーフにした、色違いのクマ耳付きのカバーオールでコスプレをした双子の写真を公開。「スーパーで見かけた文明堂のくまちゃん 双子そっくりすぎて我慢できなくて買ってしまった…！カステラ大好き！やっぱりそっくりおしりと足がたまらない！」と綴っている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて叫んだ」「クマのぬいぐるみみたい」「2人いると可愛さも倍」「癒される」「おめめクリクリ」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳双子出産タレント「ぬいぐるみみたい」双子の可愛すぎるクマコスプレ姿
◆中川翔子、クマコスプレの双子公開
中川は「文明堂のカステラの妖精コスプレをしました」とカステラのパッケージに描かれたクマをモチーフにした、色違いのクマ耳付きのカバーオールでコスプレをした双子の写真を公開。「スーパーで見かけた文明堂のくまちゃん 双子そっくりすぎて我慢できなくて買ってしまった…！カステラ大好き！やっぱりそっくりおしりと足がたまらない！」と綴っている。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて叫んだ」「クマのぬいぐるみみたい」「2人いると可愛さも倍」「癒される」「おめめクリクリ」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】