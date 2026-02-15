2児の母・青木裕子「バレンタインの朝ごはん」披露 パンケーキ＆チョコレートフォンデュ並ぶ食卓に「カフェみたい」「朝から豪華」の声
【モデルプレス＝2026/02/15】フリーアナウンサーの青木裕子が2月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。バレンタインの朝ごはんを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「センス良すぎる」カフェ級の豪華バレンタイン朝食
青木は「バレンタインの朝ごはん」とつづり、美しくチョコレートがかかったパンケーキが並ぶ食卓を公開。「チョコレートフォンデュ美味しかったみたい 喜んでくれてよかった」とコメントし、チョコレートフォンデュのソースとともに、パイナップル、バナナ、苺など鮮やかなフルーツが器に用意された豪華なバレンタインメニューを披露した。
写真には、パンケーキに手を伸ばそうとする手も写り込み、「Happy valentine’s Day」の文字も添えられている。
この投稿に、ファンからは「朝から豪華で素敵」「チョコフォンデュ羨ましい」「センス良すぎる朝ごはん」「おしゃれすぎる」「彩りが綺麗」「カフェみたい」といった声が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
◆青木裕子、バレンタインの朝ごはん披露
◆青木裕子の投稿に反響
